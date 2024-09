Red Classics Nordiksella lokakuussa – HIFK-ottelun tunnelmaa nostattaa puhallinorkesteri

KOFFin ja HIFK:n yhteistyössä järjestämä Red Classics -tapahtuma tekee paluun Helsingin Jäähalliin, kun jääkiekko-ottelun käänteitä päästään jännittämään tunnelman kattoon nostattavan livemusiikin tahtiin. Lauantaina 12.10. Nordiksella pelattavassa HIFK–Ilves-pelissä pelikatkojen ja erätaukojen viihdykkeestä vastaa yhdeksänhenkinen puhallinorkesteri Timo Brass Band. Mukaansatempaavista esiintymisistään tunnettu orkesteri on sovittanut liudan suosituimpia kiekkohittejä uuteen uskoon, joten hyväntuulinen Red Classics -fiilis on taattu.

Red Classics -tapahtumasta on muodostunut jo KOFFin ja HIFK:n perinne, sillä se järjestetään nyt kolmatta kertaa. Juhlan kunniaksi paikan päälle saapuneelle otteluyleisölle jaetaankin uniikki Red Classics -huivi, ja pelin jälkeen ilta jatkuu Brewer Streetillä hallin eteläpäädyssä, jossa luvassa on musiikkia ja voittokaapin aukeaminen.

"Yhteistyömme HIFK:n kanssa alkoi 1985 eli tämän kauden jälkeen olemme olleet kimpassa jo 40 vuotta. Erikoistapahtumat, kuten Red Classics, ovat mahtava tapa elävöittää kautta ja saada peleihin entistä enemmän elämyksellisyyttä", sanoo Sinebrychoffin kumppanuuksista ja tapahtumista vastaava markkinointijohtaja Joonas Säkkinen.

Kiekkohuumaa ja livemusiikkia yhdistelevä Red Classics on järjestetty Helsingin Jäähallissa aiemmin vuosina 2019 ja 2023. Tapahtuma tarjotaan yleisölle normaalilipun hinnalla ja myös kausikorteilla pääsee pelipaikoille totuttuun tapaan.

"Jääkiekko tuo suomalaiset yhteen kokemaan hienoja hetkiä ja vahvoja tunteita. Näissä hetkissä haluamme olla mukana niin yhtiönä kuin KOFF-oluellakin. Aikaisemmissa Red Classics -tapahtumissa on ollut mahtava fiilis, suuren urheilujuhlan tuntua ja samanlaista tunnelmaa on odotettavissa jälleen!", kertoo KOFF-oluen tuotepäällikkö Niko Järvimäki.

“On upeaa jatkaa pitkäjänteistä yhteistyötä perinteikkään punaisen olutbrändin kanssa. Yhdessä luomme faneille lisäarvoa ottelutapahtumaan ja saamme olla mukana kehittämässä suomalaista urheilukulttuuria. Red Classics -matsi on muodostunut traditioksi, jota haluamme vaalia”, sanoo HIFK:n toimitusjohtaja Alexander Sneen.

Sinebrychoffin ja HIFK:n moninainen yhteistyö tunnetaan yhtenä suomalaisen urheilusponsorointihistorian pitkäikäisimmistä. Ensi vuonna päästäänkin juhlimaan yhteistyön 40-vuotisjuhlavuotta. Kumppanuusvuosiin on mahtunut niin tapahtumia kuin elämyksiäkin sekä pääkaupunkiseudun kiekkoilevia lapsia ja nuoria tukeva Sinebrychoff-stipendi.

Red Classics -tapahtuma

La 12.10.2024 klo 17 Nordis, Helsingin Jäähalli

HIFK–Ilves

Yhteyshenkilöt:

HIFK - viestintäpäällikkö Axa Fahler axa.fahler@hifk.fi 044 777 1325

Sinebrychoff - viestintäpäällikkö Timo Mikkola timo.mikkola@sff.fi 040 830 7176

Oy HIFK-Hockey Ab on Helsingissä toimivan perinteikkään jääkiekkoseuran vuonna 2000 perustettu taustayhtiö. HIFK pelaa kotiottelunsa Helsingin jäähallissa ja yhtiö tukee merkittävästi seuran laajamittaista junioritoimintaa pojille ja tytöille. HIFK:n miesten ja naisten joukkueet pelaavat Liigaa korkeimmalla sarjatasolla. HIFK on voittanut Suomen mestaruuden seitsemän kertaa, viimeksi vuonna 2011. Oy HIFK-Hockey Ab työllistää 65 henkilöä. HIFK-Hockey on vastikään laajentanut toimintaansa myös tapahtuma- ja ravintolaliiketoimintaan perustamalla uuden Red Events Restaurants -yhtiön, joka vastaa kaikesta Helsingin jäähallin ravintolatoiminnasta.