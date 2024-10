12 400€ Lahjoituksella mahdollistettiin liikunnan ilo talousalueemme lapsille ja nuorille

Lahjoitimme kullekin jäsenkunnallemme (Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi, Riihimäki) 3 100 euroa erilaisten harrastus- ja liikuntavälineiden hankkimiseksi. Tavoitteemme oli yksinkertainen: tuoda mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle taustastaan riippumatta mahdollisuus päästä kokeilemaan erilaisia harrastuksia ja löytämään sitä kautta liikunnan ilo.

Usein harrastamisen esteenä ovat harrastamisen kustannukset ja saavutettavuus. Halusimme auttaa pysyvien liikkumistottumusten ja harrastusten löytämisessä. Turvallinen ja yhdenvertaisesti saavutettava päivittäinen liikkuminen ja harras­taminen kuuluvat kaikille lapsille ja nuorille.



Lahjoituksen avulla yhä useampi lapsi ja nuori pääsee löytämään oman lajinsa, saamaan uusia kavereita ja kokemaan uusia elämyksiä. Nuorille harrastukset ovat oleellisia myös sosiaalisen vuorovaikutuksen vuoksi, yhteenkuuluvuuden tunne on tärkeää. Parhaimmillaan harrastukset tempaavat mu­kaansa ja samalla tarjoavat itsensä ylittämisen elämyksiä sekä luovat positiivisia onnistumisen tunteita. Ne kasvattavat keskittymis­kykyä ja pitkäjänteisyyttä sekä lisäävät periksiantamattomuutta.

Haave kiipeilyseinästä toteutui viimein Hausjärvellä

Hausjärvellä Eskon koulu hankki jo pidempään pohdinnassa olleen kiipeilyseinän. Käyttötarkoitusta suunniteltaessa prosessiin otettiin mukaan myös liikuntasalin iltakäyttäjät. Kiipeily on monipuo­lista ja kehittää kehonhallintaa sekä ongelmanratkaisu­kykyä että toimii oheisharjoitteluna useissa lajeissa. Seinän muunneltavuus ja soveltuvuus eri-ikäisille, että eri taitota­soilla oleville lapsille ovat tärkeitä tekijöitä.

Suunnittelun lähtökohtana on sivuttaissuuntai­nen eteneminen, ja reitit on merkitty eri väreillä, lisäksi erilaiset seinän muodot ja otteet tuovat vaihtelua kiipeilyyn. Vierailimme koululla kiipeilyseinän valmistumisen aikaan, ja ensimmäinen käyttäjäryhmä oli Eskon koulun 2. luokka, Til­hi. Oppilaiden innostus oli käsin kosketeltavaa; he tiesivät, että seinä oli valmistunut edeltävänä viikonloppuna ja odottivat in­nokkaasti ensimmäistä kiipeilyhetkeään. Aamulla ensimmäinen kysymys olikin: ”Saako nyt mennä?”

Kuvassa vasemmalla Eskon koulun 2.luokka Tilhi (kuva Inka Hakala) ja oikealla Hausjärven kunnanjohtaja Pekka Määttänen (kuva Mikaela Moore).

Hyvinkäällä kysyntälähtöinen varustehankinta

Hyvinkää aloitti kehittämään liikuntavä­lineiden lainausta kirjastosta koronapandemian aikana. Tavoitteena oli hankkia välineitä, joille oli selkeä kysyntä. Retkiluistimia oli kartoitettu jo ennen lahjoi­tusta, joten lahjoitus tuli oikea-aikaisesti. Retkiluistimia hankittiin useita eri kokoja, jotta lapset ja nuoret pääsisivät kokeilemaan harrastusta turval­lisesti vanhempien seurassa.

Talvikaudella 2023-2024 Hyvinkään kaupunki toteutti kaupunkilaisten toi­veen avaamalla noin kilometrin mittaisen puistoluistelureitin Tehtaansuolle. Vaikka reit­ti oli lyhyt, se tarjosi mielenkiintoisemman vaihtoehdon perintei­selle luistinkentälle. Liikuntatoimi järjesti kiinnostuneil­le opastustilaisuuden, päivä oli onnistunut kaikin puolin. Talven lyhyydestä huolimatta, retkiluisti­mia lainattiin ahkerasti. Luistelureitti sai kaupunkilaisilta hyvän palautteen, ja tuleval­le talvikaudelle on suunnitteilla tehdä reitistä mahdollisesti hieman pidempi.

Kuvassa vasemmalla liikuntaohjaaja Sami Katko ja oikealla Hyvinkään kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen. Kuvat Inka Hakala

Nuorisotoimi liikuttaa nuoria Lopella

Loppi on maantieteellisesti laaja kunta, välimatkat ovat pit­kiä ja julkinen liikenne vähäistä. Nuorille liikkuminen kylästä toiseen on usein vaikeaa, tällöin harrastusmahdollisuudet ovat rajallisia ja aktiviteetteihin osallistuminen haastavaa. Varusteiden hankinnassa huomioitiin niiden helppo liikuteltavuus ja säilytettävyys. Nuorisotoimen välineitä saa lainata myös omaan käyttöön, vaik­ka omalle pihalle. Hankintojen tarvekartoitus tehtiin kysymäl­lä suoraan nuorilta.

Lopen Nuorisotoimi hankki moni­puolisesti erilaisia välineitä, kuten SUP-lautoja, pelastusliivejä, sähly-, sulkapallo- ja padel-mailoja, darts-tauluja, kootta­via verkkoja sekä erilaisia palloja. Nuorisotoimi kiertää urheilukentillä harrastusvälineiden kanssa, joka saanut nuoret mukaan kokeilemaan uusia harrastuksia. Yhteinen tekeminen ja toisilta oppiminen lisäävät yhteisöllisyyttä ja oppimista.

Kuvassa vasemmalla vapaa-aikaohjaaja Mikko Simola ja nuoriso-ohjaaja Satu Saarinen, oikealla Lopen kunnanjohtaja Mikko Salmela. Kuvat Inka Hakala

Riihimäellä lapsiparlamentti mukana päätöksenteossa

Riihimäellä kaupungin lapsiparlamentti sai tärkeän tehtävän pohtia, mitä vä­lineitä he haluavat ja miten lahjoitus käytetään. Mah­dollisuus osallistua itseään koskeviin päätöksiin luo yhteistyön tuloksena paremmin toteuttamiskelpoisia toimia.

Varoja haluttiin käyttää monipuolisesti, ja niiden han­kinnassa korostui helppo saavutettavuus ja kuljetettavuus. Ylivoimainen ykkönen oli ilmatäytteinen temp­pu-/voimistelupatja, joka sijoitettiin nuorisotalolle vapaasti käy­tettäväksi ja lainattavaksi. Lisäksi hankittiin pallokoreja, ompelukone varusteineen, keppariesteitä, piirtotaulu, temp­pupotkulauta ja kypärät ja uusi trendaava Spikeball-peli. Uutuutena oli myös soveltavan liikunnan kassi, joka sisältää erilaisia liikuntavälineitä liikuntarajoitteisille. Harkinnassa ovat vielä lasten lumikengät ja luistimet.

Kuvassa vasemmalla projektikoordinaattori Karoliina Salminen ja oikealla Riihimäen kaupunginjohtaja Jouni Eho. Kuvat Inka Hakala

Taustaa

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari järjesti 70-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi HyväntekeväisyysGaalan, joka järjestettiin 27.10.2023 Hyvinkäällä. Lahjoituksen varat kerättiin HyväntekeväisyysGaalan yhteistyökumppaneiden avulla (Kone, Konecranes, OP Etelä-Häme, OP Uusimaa, Sako, RTV, HR Legal, Reka Kaapeli, Asianajotoimisto Fenno, Asianajotoimisto Marja Hokkanen ja Asianajotoimisto Magnusson) sekä lisäksi jokainen HyväntekeväisyysGaalan illallislippu kasvatti lahjoituksen kokonaispottia.