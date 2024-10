Ranskalainen olutmerkki 1664 ja ilmiöksi kasvanut vaatebrändi VAIN yhteistyöhön

Ranskalainen olutmerkki 1664 ja vauhdilla viraali-ilmiöksi kasvanut suomalainen vaatebrändi VAIN julkaisevat yhteisen vaatemalliston. Tämän illan lanseeraustapahtumassa julkaistavassa AW1664-mallistossa 1664-klassikkologo on päässyt VAINin käsissä rakkaudelliseen käsittelyyn.

“VAIN edustaa sydäntä. Olipa kyse tuotteistamme, digitaalisista alustoista tai viestinnästä, uskomme sydämen hiljaiseen vallankumoukseen ja voimaan muuttaa maailmaa. Tätä missiota toteutamme tuomalla lisää sydäntä maailmaan ja ihmisten arkeen esimerkiksi muotojen, logojen ja vaatesuunnittelun muodossa”, kertoo malliston taustoista Jimi Särmö, VAINin luova johtaja.

AW1664-malliston tuotteissa tunnusomainen VAIN-sydän on sulautunut 1664:n klassisen logon kanssa saumattomasti yhteen. “Jaamme saman mission: haluamme tuoda enemmän yhteisöllisyyttä ja yhdessäoloa ihmisten elämään. Meitä yhdistää VAINin kanssa innostus aitoon, yllätykselliseen ja tunteita herättävään tekemiseen, joka toteutuu nyt uniikilla tavalla tämän upean malliston muodossa”, kommentoi 1664-brändistä Sinebrychoffilla vastaava tuotepäällikkö Marisa Kursula.

“Yhteistyö oli luonteva ajatus”

Kaksi muotialalla tunnettua toimijaa löysi yhteisen sävelen malliston suhteen nopeasti. Ranskalaisen Kronenbourg-panimon ikoninen olutmerkki 1664 on tullut tunnetuksi vahvana osana muotimaailmaa ja ollut tuttu näky esimerkiksi Euroopan arvostetuimmilla muotiviikoilla. Panimon tuoteperhe koostuu raikkaista vehnä- ja lageroluista, joista tunnetuin on Suomessakin laajan suosion saavuttanut vehnäolut 1664 Blanc. Suomessa 1664-brändin tuotteita jakelee Sinebrychoff.

VAIN on vuonna 2022 lanseerattu muotibrändi, joka on tehnyt viisi mallistoa. Tunnetuin näistä on vuonna 2022 julkaistu, valtavasti huomiota saanut kierrätysvaatemallisto yhteistyössä McDonald’sin kanssa. VAIN on ollut mukana muun muassa miesten muodin myyntitapahtumassa Firenzen Pitti Uomossa sekä Kööpenhaminan ja New Yorkin muotiviikoilla.



“Juuri nämä erilaisten alojen kiinnostavat kontrastit täydentävät yhteistyömallistossa toisiaan. Rohkea yllätyksellisyys, leikkisä eleganssi ja sydämellinen muutosvoima lukeutuvat molempien brändien DNA:han. Siksi yhteistyö onkin tuntunut niin luontevalta ajatukselta”, kuvailee Kursula.

Inspiraationa Ranska ja rakkaus

Rakkauden lisäksi malliston innoittajana on toiminut molemmille brändeille rakas Ranska. “Vaatesuunnittelun inspiraationa toimi ranskalainen terassikulttuuri, joka perustuu yhteisöllisyydelle ja yhdessäolemiselle. Koska Suomessa ympärivuotinen terassikulttuuri on hieman mahdotonta sään puolesta, halusimme luoda vaatteita, jotka mahdollistavat yhdessäolon ja yhdessä jaettavat 1664-hetket säässä kuin säässä”, kertoo Särmö.

Capsule-mallisto koostuu seitsemästä tuotteesta, joihin sisältyy sekä vaatteita että asusteita. Vaatteet yhdistävät käytännöllisyyden ja leikkisyyden, ja ranskalainen tyyli näkyy laadukkaissa nahkamateriaaleissa sekä hyvin istuvissa farkuissa. Mallistoon kuuluvat nahkatakki ja nahkaliivi, jossa on kuusi pullotaskua, pitkähihaisia paitoja paksusta, laadukkaasta puuvillasta, sekä poistotekstiilistä valmistettuja VAIN Upcycled -farkkuja, jotka on toteutettu yhteistyössä LSJH:n kanssa.

Lisäksi mukana on French terry -huppari, jonka hupussa on Blanc-pullon kokoiset taskut. Asusteisiin lukeutuvat puolestaan lippalakit, joissa on pullonavaaja lipassa, punainen nahkavyö yhteistyötä symboloivalla VAIN AW1664 -cocarde-vyönsoljella sekä samaa logoa hyödyntävä avaimenperä, jossa on pullonavaaja. Kaikki vaatteet on valmistettu 100-prosenttisesta puuvillasta Portugalissa. Asusteet puolestaan on valmistettu Kiinassa: lippalakit ovat 100-prosenttista puuvillaa, vyö on valmistettu 100-prosenttisesta cowhide-nahasta, ja metalliosat, kuten vyön solki ja avaimenperä, ovat ruostumatonta terästä.

Mallisto julkaistaan tänä iltana Helsingin Kattilahallissa tapahtumassa, joka järjestetään yhteistyössä Vogue Scandinavian kanssa. Mallisto on nyt saatavilla VAINin verkkokaupassa, ja se tulee myyntiin myös VAINin Helsingin liikkeeseen perjantaina 25. lokakuuta klo 12.00.