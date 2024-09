Pohjoisen lumoava luonto innosti poikkeuksellisen työryhmän tekemään yhdessä satukirjan. Tekijät myös kompensoivat kirjanvalmistuksen aiheuttaman luontohaitan.

Enostone -kustantamon julkaisema satukirja Kuura ja Pyry kertoo talven tulosta vanhaan metsään sekä voimakkaimmin pohjoisia alueita koettelevasta ilmastonmuutoksesta. Teoksessa mielikuvitusta ruokkiva satuteksti yhdistyy runsaisiin, luontoa ja ilmastoa käsitteleviin maalauksiin. Satutekstin ja kuvituksen lomassa olevat tietolaatikot on rakennettu herättämään lukijan kiinnostusta tutkia lisää luonnonilmiöitä. Kohderyhmänä ovat esikoulu- ja ala-asteikäiset lapset sekä ympäristökasvatuksesta kiinnostuneet aikuiset.

Teoksen tekijäjoukossa yhdistyy monipuolinen kokemus luonnosta ja julkaisutoiminnasta ja yhteinen rakkaus vanhoihin metsiin. Satutekstin kirjoittanut Raija Järvinen on julkaissut aiemmin Metson soitimesta kertovan teoksen ja kuvituksen tehnyt Anna Pakkanen on pohjoisen luontoon erikoistunut ammattikuvittaja ja -taiteilija. Tietolaatikot kirjoittaneet Kerttu Kotakorpi ja Panu Halme ovat tieteellisen tiedon yleistajuistamiseen vihkiytyneitä luonnontieteilijöitä.

Kirjan esittelyteksti, kirjoittajien esittelyt ja luontohaitan kompensaatiosta

Pikkuinen Myyrä oli saanut talvivarastonsa täyteen. Se odotti Kuuraa ja Pyryä, jotta kaikki herkut säilyisivät pitkän talven yli. Ja tulihan se talvi! Lumi peitti maiseman ja antoi suojaa ja silmiä hivelevää kauneutta. Oli paukkupakkasia ja tähtisumua, uppolunta, kieppejä ja tykkylunta.

Kun tuulen suunta odottamatta kääntyi ja etelätuuli toi lämpöasteita ja silkkaa vettä

keskellä sydäntalvea, talvimetsän elämä muuttui mahdottomaksi.

Pikkuinen Myyrä sen sitten keksi. Pienikin on tärkeä.

Kuura ja Pyry kertoo talven tulosta vanhaan metsään sekä voimakkaimmin pohjoisia alueita koettelevasta ilmastonmuutoksesta. Kohderyhmänä ovat esikoulu- ja ala-asteikäiset lapset sekä ympäristökasvatuksesta kiinnostuneet aikuiset. Satutekstin ja kuvituksen lomassa olevien tietolaatikoiden tarkoitus on herättää lukijan kiinnostus tutkia lisää luonnonilmiöitä. Teoksen tekijöillä on monipuolinen kokemus luonnosta ja julkaisutoiminnasta ja yhteinen rakkaus vanhoihin metsiin:

Raija Järvinen on rahoitusalan eläkeläinen, erä- ja luonto-opas sekä kirjailija. Vuonna 2021 Järviseltä ilmestyi tarinallinen luontokuvakirja Soidinyöt (Väyläkirjat). Hän on harrastanut kirjoittamista ja lukemista yli kuusikymmentä vuotta. Metsä on ollut hänelle aina rakas. Raija on kirjoittanut tämän teoksen tarinan.

Anna Pakkanen on kuvittaja, graafinen suunnittelija ja kuvataiteilija. Pakkanen työskentelee Pyhätunturissa Metsähallituksen Luontopalveluissa luontoviestinnän parissa, tehden mm. luontopolkujen opasteita ja luontonäyttelyitä. Vapaa-aikanaan hän retkeilee pohjoisen luonnossa ja maalaa vahvoja luontokokemuksiaan. Kaikki mitä hän elämässään tekee, mistä innostuu ja mille elää, liittyy luontoon. Anna on kuvittanut ja taittanut tämän teoksen.

Panu Halme on luonnonsuojelubiologian tutkija ja opettaja. Panu on ollut kirjoittamassa useita tietokirjoja ja hän on aktiivinen tieteen yleistajuistaja ja sosiaalisen median viestijä. Panu on rikkonut tieteen ja taiteen rajoja teatterin ja tanssin maailmassa ja johtanut hankkeita, joissa on viestitty luontokadosta myös lapsille. Tähän teokseen Panu on kirjoittanut tietolaatikoita kirjassa esiintyvistä hahmoista ja luontoilmiöistä.

Kerttu Kotakorpi on suuri luonnon ja tieteen ystävä ja puolestapuhuja. Ylen uutisten säälähetyksistä tuttu meteorologi on tehnyt viime vuoden ilmastonmuutoksesta kertovaa TV-sarjaa, joka ilmestyy syksyllä 2024. Kerttu viestii aktiivisesti ilmastonmuutoksesta sekä luonnon monimuotoisuudesta sosiaalisessa mediassa ja on myös kirjoittanut aiheesta kirjat Suomen luonto 2100 - tutkimusretki tulevaisuuteen (Bazar, 2021) sekä Minun luontoni (Bazar, 2023). Tähän teokseen Kerttu on kirjoittanut tietolaatikoita säähän ja ilmaan liittyvistä ihmeistä ja ilmiöistä.

Tekijät halusivat kompensoida kirjan valmistuksen aiheuttamaa luontohaittaa. Kirja on painettu @fsc_finland sertifioidulle paperille jotta luontohaitta minimoidaan. Lisäksi Panu Halme laski paperinkulutuksen pohjalta kirjan aiheuttaman hakkuupaineen ja arvioi ekologisen kompensaation niin, että hakattuun alueeseen verrattuna kuusinkertainen alue pitää suojella haitan hyvittämiseksi suojelulla. Kuuran ja Pyryn tekijät lahjoittivat Päijänteen Luonnonperintösäätiö Plups ry:lle kuusinkertaisen alueen lunastamiseen vaadittavan rahasumman, joka tässä tapauksessa oli noin 0,7 prosenttia koko painoksen tukkumyyntihinnasta. Tekijät toivovat, että tapa yleistyisi suomalaisessa kirjallisuuskentässä.