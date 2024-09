Aluehallintovirasto on kieltänyt sakon uhalla HM-Asunnot Oy:tä ja yhtiön toimitusjohtajaa harjoittamasta välitystoimintaa lainvastaisesti ilman rekisteröintiä

Välitystoimintaa saa harjoittaa vain sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka on rekisteröity aluehallintoviraston pitämään välitysliikerekisteriin. Aluehallintovirasto on poistanut HM-Asunnot Oy:n pitämästään välitysliikerekisteristä 2.5.2024, koska yhtiö ei täyttänyt rekisteröinnin edellytyksiä. Aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti yhtiön on tullut lopettaa kaikki välitystoiminnan harjoittaminen.

Aluehallintoviraston havaintojen mukaan yhtiö harjoittaa edelleen välitystoimintaa muun muassa markkinoimalla välitettävänä olevia kohteita sivustoilla oikotie.fi ja toimitilapalvelut.fi sekä Facebook-ryhmissä. HM-Asunnot Oy on käyttänyt välitystoiminnassaan aputoiminimiä Oulun Tilakeskus ja Tampereen Tilakeskus sekä markkinointinimeä Takuuvälitys-Oulu.

Uhkasakko voidaan tuomita maksettavaksi, mikäli HM-Asunnot Oy tai sen toimitusjohtaja rikkovat kieltoa harjoittaa välitystoimintaa ilman rekisteröintiä; markkinoimalla välityspalveluita, solmimalla toimeksiantosopimuksia välitettävistä kohteista, selvittämällä kohteita, markkinoimalla kohteita, antamalla kohteita koskevia tietoja ostaja- tai vuokralaisehdokkaille, vastaanottamalla tarjouksia kohteista, laatimalla kauppakirjoja ja vuokrasopimuksia, avustamalla osapuolia muuten kaupanteossa tai muutoin jatkamalla välitysliikelain tarkoittamaa rekisteröitymistä edellyttävää välitystoimintaa.

Aluehallintovirasto pyytää yhtiön mahdollisia asiakkaita huomioimaan, että yhtiöllä ei ole oikeutta harjoittaa välitystoimintaa. Jos yhtiön tai sen toimitusjohtajan havaitaan harjoittavan välitystoimintaa ilman rekisteröintiä, pyydetään asiasta ilmoittamaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon.

Verkkosivulta vasa.avi.fi on mahdollista tarkistaa, onko välitystoimintaa harjoittava toimija merkittynä aluehallintoviraston pitämään välitysliikerekisteriin.