Vuoden sähkösuunnittelija 2024 on Insinööritoimisto Varpiola oy

Sähkö- ja teleurakoitsijat STUL ry ja RAKLI ry luovuttivat Vuoden 2024 sähkösuunnittelijan kunniakirjan Insinööritoimisto Varpiolan Sami Itkoselle, Tatu Haralle ja Osmo Härköselle 1.10. Talotekniikka Next -tapahtumassa Helsingissä.

Insinööritoimisto Varpiola on vakiinnuttanut asemansa Pohjois-Karjalan julkisten rakennusten, tuotantolaitosten ja hotellien sähkö- ja rakennusautomaatiosuunnittelijana sekä kuntien ulko- ja katuvalaistuksen suunnittelijana.

Lisäksi yrityksellä on vahva jalansija myös Etelä-Karjalassa, Kainuussa ja Pohjois-Savossa. Niitä kauemmaksi suunnitelmia tehdään pääasiassa vedenottamoihin ja jätevedenpuhdistamoihin.

Kokoaan suurempi osaaja

Kolmen suunnittelijan yritykseksi Insinööritoimisto Varpiolalla on vakuuttava referenssilista. Yritys on suunnitellut lukuisia vaativia kohteita, kuten sairaanhoitotiloja, Lieksan ja Kajaanin uudet paloasemat, Nurmeksen kaupungintalon, lukuisia kouluja ja päiväkoteja sekä erilaisia tuotantotiloja.

”Tilanteisiin sopeutuminen on vahvuutemme, pystymme reagoimaan tarvittaessa tehokkaasti muuttujiin ja olemaan valmiina tilanteessa kuin tilanteessa. Erityyliset suunnittelukohteet vaativat monipuolista osaamista, joten halu ja kyky oppia uutta ja ammattitaidon ylläpitäminen monipuolisella kouluttautumisella on tärkeää. Monipuolisuutemme ansiosta voimme osallistua suurempienkin kohteiden tarjouskilpailuihin”, Sami Itkonen sanoo.

Kotiseudun kasvua tukemassa

Parhaillaan työn alla on esimerkiksi Valion Lapinlahden Juustolan peruskorjauksen ja laajennuksen mittava suunnitteluhanke, metanoliasema, lämpölaitoksen lämpöpumppuhanke, biokaasulaitos ja keskuskeittiön varavoimajärjestelmän suunnittelu.

”Palveluillemme on ollut mukavasti kysyntää ja siitä olemme todella kiitollisia ja myös ylpeitä. On mahtavaa, että olemme saaneet olla mukana monipuolissa hankkeissa ja kohteissa, joilla on suuri merkitys kotikaupungillemme Lieksalle ja myös lähialueiden kunnille”, Sami Itkonen kiittelee.



Yritys: Insinööritoimisto Varpiola oy

Perustettu: 1980 Lieksassa.

Strategia: Tehdä kaikki työt huolellisesti ja luotettavasti aikataulujen sekä asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

Henkilöstömäärä: 4.

Liikevaihto: 331 000 euroa vuonna 2023.

Tulos: 62 000 euroa vuonna 2023.