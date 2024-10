Turun Kirjamessut starttaavat perjantaina – mukana kirjavuoden 2024 puhutuimmat tekijät ja teokset

Turun Kirjamessuille osallistuu reilusti yli sata näytteilleasettajaa. Mukana on isoja ja pieniä kustantamoita, kirjakauppoja ja antikvariaatteja, kirja- ja kulttuurialan järjestöjä sekä useita paikallisia kulttuuritoimijoita. Monet näistä tuottavat messuille myös ohjelmanumeroita.

”Ohjelmaa järjestetään kaikkiaan kuudella eri lavalla, lasten alueella sekä Pajala-nimisessä työpajatilassa. Ohjelmanumeroita on yli 300 ja esiintyjiä yli 500”, kertoo ohjelmajohtaja, kirjailija Vilja-Tuulia Huotarinen. ”Kirjailijoiden lisäksi keskusteluihin osallistuu muun muassa poliitikkoja, tutkijoita, kulttuurialan vaikuttajia, toimittajia ja aktivisteja. Messut eivät suinkaan ole pelkät markkinat, vaan tiedon ja tunteiden sanoittamisen näyttämö.”

Kirjavuoden 2024 juhlintaa – mukana paljon esikoiskirjailijoita

Turun Kirjamessut on lukemisen ja kirjallisuuden juhla. Messuilla esiintyy laaja joukko rakastettuja, tänä vuonna julkaisseita kotimaisia kirjailijoita. Lavalle nousevat esimerkiksi Anni Kytömäki, Pajtim Statovci, Leena Lehtolainen, Tommi Kinnunen, Anja Snellman, Anna-Kaari Hakkarainen, Satu Rämö, Saara Turunen, Matti Rönkä ja Minna Lindgren.

Esikoiskirjailijat ovat hienosti edustettuina: messuohjelmassa on peräti viisitoista esikoista. Mukana ovat muun muassa Mikko Kauppila, Salli Kari, Liila Jokelin, Emilia Karjula ja Niilo Sevänen. Myös ruotsinkielisen kirjallisuuden osuutta on lisätty ja sunnuntaina 6.10. Fiore-lava täyttyy lähes kokonaan ruotsinkielisestä ohjelmasta. Esiintymässä ovat muun muassa Maria Turtschaninoff, Merete Mazzarella, Philip Teir ja Kaj Korkea-aho. Messuilla esiintyy myös paljon runoilijoita. ”Jokaisena messupäivänä on mahdollista kuulla ääneen luettua runoutta”, Huotarinen iloitsee.

Tietokirjallisuuden puolella puhuttelevat monet ajankohtaiset teemat, kuten sota, hyvinvointi ja hoivakriisi. Tuoreiden kirjojensa tiimoilta messuilla nähdään esimerkiksi toimittaja Maxim Fedorov, sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen ja psykoterapeutti Maaret Kallio. Elämäkertateoksistaan tai muistelmistaan ovat puhumassa muun muassa viihdetaiteilija Pirkka-Pekka Petelius, piispa Mari Leppänen ja presidentti Tarja Halonen. Viime hetken kiinnityksenä messuille saapuu myös valtioneuvos Matti Vanhanen, jonka uunituore teos Kriisien keskellä - näkymä valtiojohtamisen todellisuuteen on herättänyt jo runsaasti keskustelua. Vanhanen korvaa ohjelmassa irlantilaiskirjailija Judith Mokin, jonka esiintyminen on valitettavasti peruuntunut.

Cosplay-asukisa, Turku-Tampere-battle ja pelin henki yhteiskunnassamme

Kirjamessujen tämän vuoden teema Pelin henki näkyy messuhallissa ja -ohjelmassa monin eri tavoin. Sunnuntaina 6.10. vietetään Cosplay-päivää, jolloin rooliasuun pukeutuneet pääsevät messuille ilmaiseksi klo 10–14. Päivään kuuluu asukisa, jonka juontavat kirjailijat Siri Kolu ja Salla Simukka. Messuhallissa on myös Finesportsin ja Slice.fin yhdessä tuottama pelimaailma, jossa pääsee testaamaan esimerkiksi ajosimulaattoria.

Paneelikeskusteluissa pohditaan, miksi pelit kiehtovat ihmisiä, millaiset pelit ovat olleet suosittuja eri aikoina ja millainen taiteenlaji pelit ovat. Lauantaina 5.10. turkulaiset ja tamperelaiset lastenkirjailijat ottavat mittaa toisistaan Turku-Tampere-battlessa – kuka laulaa kenet suohon? Perjantaina 4.10. nähdään roast-mestari Antto Terraksen Kirjamessu-roast: luvassa on suoraa puhetta kirjoista ja kirjailijoista.

Syvällisemmin yhteiskunnallista ja kulttuurista pelin henkeä ovat pohtimassa monet aikamme tunnetut keskustelijat, kuten Unto Hämäläinen, Juha Kauppinen, Mika Aaltola, Sirpa Kähkönen, Janne Saarikivi, Jenni Haukio ja Olli Rehn. Lukemisen ja kielen merkityksestä sekä rakkaudesta kirjoihin ovat puhumassa mm. muusikot Olavi Uusivirta ja Maija Vilkkumaa, näyttelijä Pirjo Lonka sekä kansanedustaja Nasima Razmyar.

Rauhoittumisen hetki Lukuretriitissä, työpajoja ja kirjasomea

Tänä vuonna Turun Kirjamessuilla on entistä enemmän pajatyyppistä ohjelmaa. Messukeskuksen 2. kerroksessa on uusi Pajala-niminen tila, jossa voi osallistua vaikkapa neuvoja tarjoilevalle runovastaanotolle, ääneen lukemisen piiriin tai Sisäinen lapsi -työpajaan. Messukävijät ovat toivoneet messuille tilaa, jossa voisi hetkeksi hiljentyä, ja nyt toiveeseen vastataan: Lounais-Suomen kirjastot järjestävät Pajalassa lauantaina 5.10. klo 15–18 Lukuretriitin, jossa rauhoitutaan lukemaan kirjoja. Retriittiin voi tuoda oman kirjan tai etsiä luettavaa tarjolla olevasta valikoimasta.

Kirjasomella on viime vuoden tapaan tärkeä rooli Turun Kirjamessuilla. Kirjasome tuottaa messuille kolme ohjelmanumeroa, joissa keskustellaan muun muassa kuvitellun maailman rakentamisesta ja klassikoiden merkityksestä nykykirjailijalle. Messuilla jaetaan jälleen myös useita kirjallisuuspalkintoja, uutuutena vastaperustettu 8 000 euron arvoinen Vuoden nuori runoilija -palkinto.

Samalla lipulla Turun Ruoka- ja Viinimessut ja Levymessut

Samaan aikaan Turun Kirjamessujen kanssa järjestetään Turun Ruoka- ja Viinimessut. Tapahtuma yhdistää herkullisen ruoan ja juoman sekä kohtaamiset alan ihmisten ja harrastajien välillä. Viiniaukio toimii loistavana hengähdyspaikkana vilkkaan messupäivän aikana. Lauantaina 5.10. Viiniaukio on auki iltakahdeksaan saakka, ja luvassa on myös elävää musiikkia.

Turun Ruoka- ja Viinimessujen lavaisäntänä toimii keittiömestari Jesse Söderlund. Lavalla nähdään muun muassa Turun Ruokamessukokki 2024 -kisa, jossa mittelöivät ravintola-alan oppilaitosten joukkueet. Ohjelmanumeroissa kurkistetaan kuohuviinien trendeihin, ketoruokavalioon, gluteenittomaan leivontaan sekä Kreetan ja Sisilian makuihin. Kirjailijoista ruokamessupuolella esiintyvät muun muassa Ville-Juhani Sutinen ja Heli Laaksonen. Ruokalavalla jaetaan myös messujen oma Kirja à la Carte -kirjallisuuspalkinto.

Kirjamessujen yhteydessä järjestetään myös Levymessut. Myynnissä on tuhansittain vinyylejä, cd:itä, c-kasetteja, musa-dvd:itä, bändipaitoja ja musiikkikirjoja.

Messujen koko ohjelmaan voi tutustua osoitteessa www.kirjamessut.fi/ohjelma. Liput myynnissä verkkokaupassa: https://liput.messukeskus.fi/

Aukioloajat:

Perjantaina 4.10. klo 10-18

Lauantaina 5.10. klo 10-18 (Viinialue klo 20 asti)

Sunnuntaina 6.10. klo 10-17

Turun Kirjamessujen lehdistötilaisuus järjestetään perjantaina 4.10. klo 10.30–11.00

Messukeskuksen pressitilassa (pääsisäänkäynnistä heti oikealla). Tervetuloa!



