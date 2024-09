Venetsialaisten iltaohjelma Tapahtumapuistossa saa jatkoa

Osuuskauppa KPO on esittänyt kaupungille yhteistyösopimusta tapahtuman järjestämisestä vuosille 2025 –2027, sekä mahdollista optiota vuosille 2028–29. Kaupunginhallitus käsittelee esitystä maanantain 30.9. kokouksessaan.

Perinteikkäästä Venetsialaisviikonvaihteesta on kasvanut kesäkauden päättävä kaupunkifestivaali, joka on profiloitunut erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten tapahtumaksi. Tapahtuma on saanut huomiota ympäri Suomea, ja erityisesti vuoden 2024 festivaali keräsi tapahtumavieraita eri puolilta maata. Houkutteleva kaupunkifestivaali tukee kaupungin markkinointia ja edistää Kokkolan vetovoimaa.

Markkinointiyhteistyösopimus koskee Tapahtumapuiston kaupunkifestivaalia, ja sen kustannus kaupungille on esityksen mukaan vuosittain 49 000 euroa. Kaupungin maksuosuus on aiempaa pienempi.

Sopimus mahdollistaa osaltaan tapahtuman järjestämisen myös alle 18-vuotiaille nuorille. Tapahtumaan myydään lippuja sekä nuorille että aikuisille. Vain osa Tapahtumapuiston alueesta on K18-aluetta anniskelupisteineen, muut ruoka- ja kahvipisteet palvelevat kaikenikäisiä.

KPO on sitoutunut tapahtuman vastuulliseen järjestämiseen ja kehittämiseen sekä venetsialaisperinteen vaalimiseen. Vuoden 2024 tapahtuman järjestelyissä KPO teki yhteistyötä muun muassa kaupungin nuorisopalvelujen, hyvinvointialueen ja poliisin kanssa. Aiemmista tapahtumista saatu palaute on toiminut pohjana Venetsialaisten kehittämiselle edelleen.

Perinteisen Venetsialaislauantain päivätapahtuman järjestelyistä Kauppatorilla vastaa edelleen kaupungin kulttuuripalvelut.