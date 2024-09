Omaeläinklinikka Vetset on nyt Eläinklinikka Vetset

Omaeläinklinikka Ehel on nyt Eläinklinikka Ehel 27.9.2024 13:45:12 EEST | Tiedote

Omaeläinklinikka on ollut osa Evidensia-verkostoa yli kolmen vuoden ajan. Tässä vaiheessa Omaeläinklinikat siirtyvät kokonaan Evidensian lipun alle. Muutoksen myötä Omaeläinklinikka Ehel on muuttanut nimensä Eläinklinikka Eheliksi. Nimenmuutos ei vaikuta klinikan toimintaan. Asiakkaita palvelee Riihimäellä tuttu henkilökunta osoitteessa Merkoksenkatu 10. - Klinikkamme nimi muuttuu hieman, mutta asiakkaillemme tärkeät asiat pysyvät ennallaan. Meillä on sama tiimi, sama osaaminen ja samat palvelut. Asiakkaille muutos näkyy ainoastaan nimen vaihtumisena, ja siinä, että klinikkamme tiedot löytyvät jatkossa Evidensian verkkosivuilta, klinikan johtava eläinlääkäri Maria Konkonen toteaa. Eläinklinikka Ehel hoitaa niin rokotukset kuin vaativammatkin hoitotoimenpiteet. Tiimillä on erikoisosaamista muun muassa hammashoidoissa ja pehmytkudoskirurgiassa sekä ihosairauksien hoidossa. Klinikan eläinlääkärit hoitavat monipuolisesti myös muun muassa sisätauteja ja eksoottisia lemmikkejä.