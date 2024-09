Orimattilan Alko muuttaa kauppakeskuksen sisällä

Orimattilan Alkon myymälä muuttaa uuteen sijaintiin samassa liikekeskuksessa. Nykyinen myymälä on auki lauantaihin 12. lokakuuta klo 18 saakka ja uusi myymälä avataan keskiviikkona 16. lokakuuta klo 9.

Myymälän ollessa suljettuna maanantaina 14. lokakuuta asiakkaita palvelevat Alkot esimerkiksi Lahdessa. Myymälöiden sijainnit ja aukioloajat löytyvät Alkon verkkosivuilta.

”Saamme myymälään muuton myötä uuden raikkaan ilmeen. Vaikka myymälätila hieman pieneneekin, varmistamme jatkossakin, että saatavilla on mielenkiintoinen ja jatkuvasti uudistuva valikoima. Kuuntelemme asiakkaita ja valikoimme myymälän hyllyille toiveiden mukaisia tuotteita sekä sesonkien uutuuksia, kuten nyt joulua kohden erilaisia glögejä”, sanoo palvelupäällikkö Ville Nurminen.

”Tutut myyjät antavat jatkossakin parhaat vinkkinsä ruoan ja juoman yhdistämiseen ja palvelevat asiakkaita suurella sydämellä.”

Valikoima, hinnat ja palvelu keskusteluttavat myymälässä

Kesän ja syksyn asiakaskohtaamisissa ja keskusteluissa ovat Orimattilan myymälässä korostuneet erityisesti valikoima, hinnat ja palvelu.

”Tähän vaikuttaa varmasti osaltaan lakimuutos, jonka mukaan enintään 8-prosenttisten käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien myynti on mahdollista myös päivittäistavarakaupoissa. Osa asiakkaista on ollut yllättyneitä, että myös meiltä löytyy enintään 8-prosenttisten valikoimaa ja se, että valikoimamme on hinnaltaan kilpailukykyinen, meitä kun usein pidetään kalliina. Meille on tärkeää, että asiakas saa meiltä kattavan valikoiman saman katon alta erinomaisella palvelulla höystettynä”, Nurminen kertoo.

Alkossa enintään 8-prosenttiset viinijuomat löytyvät hyllyltä viinien joukosta. Niiden tunnistamista helpottaa hintalapussa mainittu viinijuomatyyppi. Lisäksi Alko merkitsee kaikki alle 10-prosenttiset viinit ja viinijuomat erillisellä ”matala-alkoholillinen”-tunnisteella. Viinien osalta matala-alkoholillisten alkoholipitoisuuden raja on Alkossa 9,9 prosenttia.

Nurminen kertoo, että valikoimasta saadaan pääosin kiittävää palautetta.

”Valikoimahan Alkossa on laaja – yli 11 000 tuotetta, joista 8 000 viiniä. Kehitämme valikoimaa vahvasti yhdessä asiakkaidemme kanssa ja seuraamme maailmanlaajuisiakin trendejä ja huomioimme valikoimassamme paikallisuutta. Ja Alkotoiveita kannattaa aina jättää, jos joku oma suosikkituote uupuu oman lähi-Alkon valikoimasta.”