Turun Omaeläinklinikat Evidensian lipun alle

Omaeläinklinikka on ollut osa Evidensia-verkostoa yli kolmen vuoden ajan. Nyt Omaeläinklinikat siirtyvät virallisesti Evidensian lipun alle. Muutoksen myötä Omaeläinsairaala Turku on muuttanut nimensä Länsikeskuksen Eläinlääkäreiksi ja Omaeläinklinikka Turku Keskusta Brahenkulman Eläinlääkäreiksi.

Asiakkaille nimenmuutokset näkyvät ainoastaan nimen vaihtumisena ja siinä, että klinikan ja sairaalan tiedot löytyvät jatkossa Evidensian verkkosivuilta. Asiakkaita Turussa palvelee tuttu henkilökunta osoitteissa Brahenkatu 20 ja Satakunnantie 162.

- Valitsimme Brahenkulman Eläinlääkärit -nimen itse ja valintaan osallistui koko klinikan henkilökunta. Haluamme jatkossakin olla täyden palvelun pieneläinklinikka, jossa lemmikki saa ystävällistä ja asiantuntevaa eläinlääkärin palvelua. Tarjoamme peruseläinlääkinnän lisäksi erityisosaamista muun muassa suun, hampaiden ja ihosairauksien hoitoon, kertoo klinikan johtaja, eläinlääkäri Kaisa Saarinen.

Brahenkulman Eläinlääkäreillä on käytössä kattava, nykyaikainen välineistö kuten röntgen, ultraäänilaite, inhalaatioanestesia- ja anestesian valvontalaitteistot, oma laboratorio, päiväsairaala ja erittäin hyvin varusteltu hammashoitohuone. Myös Länsikeskuksen Eläinlääkäreillä on nykyaikainen laitteisto.

- Klinikallamme on käytössä nykyaikainen laitteisto kuten hammasröntgen ja hammaspora, digitaalinen röntgen, laboratorioanalysaattorit, leikkaussali sekä inhalaatioanestesia- ja anestesianvalvontalaitteisto, kertoo klinikan johtaja, eläinlääkäri Jens Kraushaar.

Kissaystävälliset klinikat

Brahenkulman Eläinlääkäreillä on kansainvälinen kissaystävällisen klinikan sertifikaatti; henkilökunta on koulutettu kissaystävälliseen käsittelyyn. Kissoille on oma odotusalue, omat tutkimushuoneet ja oma heräämö, jotta kissat tuntevat olonsa turvalliseksi. Myös Länsikeskuksen Eläinlääkäreillä on kissoille omat odotustilat ja omat tutkimushuoneet.

Lisätietoja:

Vt. toimitusjohtaja Antti Kuosmanen, 050 428 1232, antti.kuosmanen@evidensia.fi

Evidensia-verkoston 44 eläinlääkäriasemaa- ja sairaalaa tarjoavat lemmikille kattavan hoidon vuorokauden ympäri koko Suomessa. Evidensia on osa Euroopan suurinta eläinlääkäripalvelujen tarjoajaa, johon kuuluu yli 2 500 eläinlääkäriasemaa ja -sairaalaa 20 maassa.