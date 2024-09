SDP:n Piritta Rantanen: Työmarkkinoiden luottamus on viety

- Hallituksen toimien sijaan työmarkkinoille tarvitaan avoimuutta ja rehellisyyttä ja sopimisen vapautta, jota hallitus kaikessa muussa toiminnassaan perään kuuluttaa. Hallitus on kuitenkin valmis rajoittamaan tätä sopimisen vapautta silloin, kun naisvaltaiset alat vaativat itselleen aiempaa parempaa palkkaa. Tämä on pöyristyttävää. Luottamus on todella viety, sanoo SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Rantanen.

Oikeuskanslerin mukaan lakiehdotuksessa on jännitteitä perustuslaillisten oikeuksien, kuten ammatillisen yhdistymisvapauden kanssa sekä kansainvälisten sitoumustemme kanssa. Lainsäädännöllinen puuttuminen työmarkkinajärjestöjen sopimusvapauteen ja sovittelun riippumattomuuteen on jo vaarantanut lisää työmarkkinajärjestelmän toimivuutta sekä aiheuttanut oikeudellisia ongelmia.

- Nyt ei olla vain betonoimassa naisvaltaisia aloja palkkakuoppaan vaan tämän jälkeen naisten euro tulee pienenemään suhteessa miehiin. Tällä hetkellä naisten palkkaeuro on 84 senttiä, sanoo Rantanen ja jatkaa:

- Hallituksen suunnittelema vientimalli ei ainoastaan sementoi palkkakuoppaa, vaan uhkaa syventää sukupuolten välistä kuilua entisestään. Kun vientialat, joissa miehiä työskentelee enemmän, määrittävät yleisen palkkalinjan, naisvaltaisten alojen palkankorotusmahdollisuudet kaventuvat entisestään. Tämä johtaa väistämättä siihen, että naisten euro pienenee entisestään suhteessa miesten euroon.