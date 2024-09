Esikoisromaani Sinussa asuu tuulet on kaunistelematon kuvaus häpeästä

Anne Dahlin episodiromaani Sinussa asuu tuulet on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Annan mummi vapautuu sopimuksesta muorin kanssa ja kirjoittaa päiväkirjaan oman, tyttärensä ja tyttärentyttärensä hyväksikäytön. Toisessa ajassa toinen mummi makaa yksinään mökissään, kaipaa uskotonta miestään ja suree tytärtään, joka varastaa vauvan, mutta hylkii aviotonta poikaansa. Poika puolestaan etsii totuutta tuopin pohjasta, sotii muiden sodat ja löytää odottamattoman sukulaissielun Aurasta, jonka äiti langettaa tyttärensä päälle salaisuutensa painon. Heidät kaikki on tahrittuina jätetty kantamaan häpeänviittaa yksin. Vuosikymmenten saatossa päiväkirja kulkeutuu ympäri maailmaa kädestä käteen ja tuo äänen niille, joille puhumattomuus on elämisen tapa.



Anne Dahlin esikoisromaani Sinussa asuu tuulet kertoo salaisuuksista ja ylisukupolvisesta häpeästä, elämän sattumanvaraisuudesta, näkymättömistä tahroista, ulkopuolisuudesta, valinnoista, muistamisesta ja unohtamisesta. Musiikin tuomasta lohdusta. Teos sitoo yhteen neljän perheen toisiinsa kietoutuvat kohtalot. Voiko elämän keikkuvilta kynnyksiltä heittäytyä tuulen vietäväksi, vapautua häpeästä?



Anne Dahl on työuransa kansainvälisten yritysten johtotehtävissä tehnyt kirjoittaja ja lukija. Hän jakaa aikansa Helsingin ja Ranskan välillä, ja hänellä on kolme rakasta aikuista lasta puolisoineen ja rakas mies. Ja koirat. Ja kirjat. Ja kirjoittaminen. Aiemmin Dahlin novelleja on julkaistu antologioissa. Sinussa asuu tuulet on hänen esikoisromaaninsa

DAHL, ANNE: Sinussa asuu tuulet

211 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789524170123

Ilmestymisaika: Syyskuu 2024

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.

Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus