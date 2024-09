Rosebud Sivullisen ohjelmaa viikolla 40

Ma 30.9. klo 17

Elina Annola: Luopuneet (Teos)



"Anniina muuttaa Sisu-koiran, puolisonsa Leevin ja tämän tyttären kanssa kauniiseen, valoisaan kivitaloon Helsingissä ja ryhtyy haaveilemaan onnenapiloista ikkunalaudoilla sekä omasta lapsesta. Pian häntä alkavat kuitenkin kalvaa äidin sanat ja huoneiden kostea ilma.



Toisessa ajassa Vieno yrittää pitää perheensä talon valoisalla puolella, vaikka hänen vastuullaan on sodan vammauttama, työtä vieroksuva mies ja pieni Liisa-tytär. Elämän piti mennä toisin, heidän piti olla onnellisia. Mutta itsenäisyyspäivänä Vieno näyttää naapurin Forsmaneille, että hänenkin perheensä on herrasväkeä."





Ma 30.9. klo 18

JULKISTAMISTILAISUUS: Riikka Szalai: Katoaminen (Basam)



Kukko lensi kuusenlatvaan ja kiekui koko päivän. Minä nakkelin pudonneita käpyjä ikkunaan, kunnes tulit ulos. Sinun paitasi oli valoa täynnä, minun mieleni oli kirkas. Sinä tulit paidanhihat palaen. En minä sinua nähnyt, vaan itseni.



Kirjailija lukee runojaan ääneen, Henri Hirvenoja haastattelee.





Ti 1.10. klo 16.30

Valtioneuvoston lukupiiri kokoontuu Rosebud Sivullisessa, lavalla klo 16.30 runoilija Anja Erämaja. Tilaisuus on avoin kaikille.





Ke 2.10. klo 17

JULKISTAMISTILAISUUS: Aino Kääriäinen: Tekstit sosiaalityössä (Gaudeamus)



Tekstit sosiaalityössä motivoi käyttämään asiakastyön dokumentointia työvälineenä, joka auttaa työntekijää parantamaan asiakkaan tilannetta parhaalla mahdollisella tavalla. Teos sisältää runsaasti havainnollisia esimerkkejä ja harjoituksia, joiden avulla omaa suhdetta asiakirjakirjoittamiseen voi kehittää.





To 3.10. klo 17.30

JULKISTAMISTILAISUUS: Maxim Fedorov: Sodan näyttämöt (Docendo)



Ukrainan sotanäyttämöt toimittajan silmin.



Suomalaiset ovat saaneet seurata tv-uutisista Maxim Fedorovin Kiovasta lähettämiä raportteja keväästä 2022 lähtien. Samalla tutuiksi ovat tulleet monet sodan näyttämöt mm. Butša, Mariupol, Herson, Bahmut ja Soledar... Ohjushyökkäyksiä, verilöylyjä ja joukkohautoja, traagisia ihmiskohtaloita sekä kokonaisia tuhottuja kaupunkeja.



Toimittaja Maxim Fedorov työskentelee Kiovassa Ylen ulkomaankirjeenvaihtajana. Fedorovilta on aiemmin ilmestynyt kirja Minun Ukrainani (2023, Minerva).





Pe 11.10. klo 17

Jaana Kouri: Tulitanssi – Askeleita samaanin polulla (SKS)



Mikä samanismissa kiinnostaa 2020-luvun länsimaista ihmistä?



Turun yliopistossa työskentelevä uskontotieteilijä Jaana Kouri on tutkinut uransa aikana uussamanismia ja ihmisten suhdetta ympäristöönsä. Aihe koskettaa häntä läheltä, sillä hän myös itse harjoittaa samaaniutta. Uudessa Tulitanssi – askeleita samaanin polulla -kirjassaan hän avaa ainutlaatuisen näkymän uussamanismiin sekä kokijan että tutkijan silmin. Mikä ihmiskunnan historian vanhimmassa animistisessa uskomusmaailmassa vetoaa nykyihmiseen?



Jaana Kouria haastattelee uskontoantropologi Maija Butters.





Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Rosebud Sivullinen, Kaisaniemenkatu 5 (Kaisa-talo), Helsinki.