Kokoomus nimitti Timo Elon uudeksi puoluesihteeriksi

Lauantaina kokoontunut kokoomuksen puoluevaltuusto on nimennyt Timo Elon uudeksi puoluesihteeriksi. Puolueen hallintopäällikkönä vuodesta 2012 toiminut Elo on hoitanut puoluesihteerin tehtävää väliaikaisesti elokuusta alkaen.



"Timo Elo on rautainen ammattilainen. Timon pitkäaikainen kokemus eri tehtävistä ja laaja yhteysverkosto kokoomuksessa ja sen ulkopuolella yhdistyvät vahvaan näkemykseen siitä, mihin suuntaan puolueen toimintaa pitää kehittää. Timon johdolla puolue on hyvissä käsissä", kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo.



Elo on toiminut kokoomuksessa eri tehtävissä vuodesta 1994 lähtien. Hän johti Pohjois-Karjalan Kokoomuksen toimintaa lähes kaksi vuosikymmentä ja on ollut Joensuun kaupunginvaltuutettuna yli kolmekymmentä vuotta. Elo on myös Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valtuutettu ja aluehallituksen varapuheenjohtaja sekä varakansanedustaja Savo-Karjalan vaalipiiristä. Elo on myös muun muassa Verkkouutisia julkaisevan Kansalliskustannus Oy:n toimitusjohtaja.

”Mottoni on lite bättre eli vähän paremmin. Sen mukaisesti lähden vahvistamaan ammattimaisuutta kaikessa organisaatiomme tekemisessä. Kokoomuksen organisaation tehtävänä on palvella puolueen poliittisia päättäjiä, ehdokkaita eri vaaleissa ja jäsenyhdistyksiämme", Elo sanoo.

"Usein näyttää, että teemme asioita vaalista vaaliin, mutta vaaleja isompi asia on elävä kansanliikkeemme, jossa toimivia ihmisiä yhdistää vahva aate ja halu muuttaa Suomea ja maailmaa paremmaksi.”

Elo on aktiivinen myös puoluetoiminnan ulkopuolella. Hän on muun muassa Koripalloliiton liittohallituksen puheenjohtaja.



Puoluehallitus teki nimityksiä kunta- ja aluevaaleihin



Puoluehallitus teki aiemmin lauantaina uusia nimityksiä puolueen organisaatioon. Satakunnan kokoomuksen toiminnanjohtaja Minni Rantanen siirtyy lokakuussa keväällä 2025 järjestettävien kunta- ja aluevaalien kampanjatiimiin. Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunnan entinen puheenjohtaja Nea Nättinen aloittaa kampanjatiimissä viestinnän asiantuntijana.

Pohjanmaan kokoomuksen toiminnanjohtajana aloittaa Anssi Murtonen. Hän korvaa tehtävässä määräaikaisesti kunta- ja aluevaalien vaalipäälliköksi syyskuussa siirtyneen Riikka Varilan.

Kunta- ja aluevaalisuunnittelijana toiminut Joonas Pulliainen siirtyy hoitamaan kansainvälisten asioiden sihteerin tehtäviä, vastuullaan puolueen kansainvälisen toiminnan järjestäminen erityisesti Euroopan kansanpuolueen puitteissa.