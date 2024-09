Sofia Virta puoluekokouksessa: Pääministeri Orpo, vielä ei ole liian myöhäistä valita toisin

Vihreiden puoluekokouksessa vallitsee voimakastahtoinen tunnelma. Puolueen jäsenet, kannattajat ja kansanedustajat vaativat hallitukselta muutosta suuntaan. Virta loi omiinsa uskoa siitä, että muutos on mahdollinen.

– Me teemme politiikkaa, jotta voisimme muuttaa asioita paremmaksi. Ja me ymmärrämme, että se vaatii yhteistyötä ja kompromisseja. Ne ovat kuitenkin eri asia kuin omien arvojen hylkääminen. Minä uskon, että pääministeri voisi saada muodostettua tähän maahan uskottavan hallituksen, joka ei sekoile tai päädy jatkuvasti vain leikkaamaan samoilta, jo valmiiksi heikoilla olevilta ihmisryhmiltä, Virta painotti.

Virran mukaan Vihreät tekisivät hallituspolitiikkaa, jossa suomalaiset voisivat luottaa siihen, että huominen on tätä päivää parempi.

– Minusta on selvää, että tulevaisuus näyttäisi valoisammalta, jos me Vihreät pääsisimme vaikuttamaan siihen, miten valtion talous tasapainotetaan. Me olisimme valmiita joustamaan, kunhan tämä maa sillä tavoin voisi valita pienemmän pahan tien. Me olisimme valmiita käymään kipeitäkin neuvotteluita, kunhan lopputulos olisi parempi kuin nykyinen, Virta sanoi.

Virta lähetti puoluekokouksesta painavat terveiset pääministeri Petteri Orpolle.

– Haluankin lähettää painavan viestin pääministeri Orpolle sinne kotikatsomoon, että vielä ei ole myöhäistä valita toisin. Uskon, että mietitte paitsi nimeänne kantavan hallituksen seurauksia Suomelle, myös sitä, minkälaista johtajuustarinaa teistä tulevaisuudessa kerrotaan. Kerrotaanko heikosta johtajasta, joka antoi railojen suomalaisten välillä kasvaa vai kerrotaanko rohkeasta arvojohtajasta, joka kykeni korjaamaan kurssiaan, Virta kysyi.

– Ja jos te olette vielä valmiita valitsemaan toisin, on meillä valmius tukea teitä. Sillä Vihreät on puolue, jolla on kyky tehdä rakentavaa ja tuloksellista yhteistyötä. Vihreät on puolue, jolla on valmius kantaa vastuuta, valmius rakentaa yhteistyötä sekä valmius luoda ratkaisuja aikamme suurimpiin haasteisiin, Virta lupasi.



Virran mukaan konkretiaa Vihreiden talousvisiota ja konkreettisia toimenpiteitä on esitelty Vihreiden viime syksyn vaihtoehtobudjetissa ja tullaan esittelemään uudessa, tänä syksynä julkaistavassa vaihtoehtobudjetissa.

– Me olemme tuoneet pöytään vuosi sitten hallituksen talouspolitiikalle uskottavan vaihtoehdon, jossa olisimme itse asiassa ottaneet hallitusta vähemmän velkaa mutta panostaneet enemmän lapsiin, nuoriin, koulutukseen ja luontoon. Vaihtoehdon, jossa työn verotus olisi laskenut, mutta ympäristölle haitallista toimintaa olisi verotettu tiukemmin. Ja me tulemme tuomaan tänäkin syksynä vaihtoehtobudjetin, jossa luvut ovat uskottavat mutta keinot vähemmän haitalliset Suomelle ja ympäristölle kuin kokoomuksen ja perussuomalaisten ryhmätyönä tekemät. Pääministeri ei siis voi väittää, etteikö vaihtoehtoja olisi, Virta korosti.

Virta kertoi omilleen, että omien pelimerkkien pelaaminen oikein oikealla hetkellä on ratkaisevaa politiikassa, jos haluaa päästä vaikuttamaan siihen, millaisia päätöksiä Suomessa tehdään.

– Sillä se mitä tässä maassa nyt tehdään, tulee kalliiksi niin inhimillisesti kuin taloudellisestikin. Minä olisin valmis käymään hyvinkin paljon, hyvinkin vaikeita neuvotteluja ja tekemään kompromisseja jos sillä voisimme säästää vaikeimmissa tilanteissa olevia ihmisiä leikkauksilta, jos voisimme sillä torpata päästöjä lisääviä päätöksiä tai suojella suomalaista luontoa siitä leikkaamisen sijaan.

Virran puhe ei toki ollut pelkkää hallitusflirttailua, oppositiojohtajalta kuultiin myös tiukkoja ukaaseja.

– Mutta sanon kyllä myös sen suoraan, että jos pääministeri jatkaa valitsemallaan tiellä, niin Vihreät tulevat jatkossakin tekemään oppositiossa kaikkensa, jotta hallituksen aiheuttamat vahingot Suomelle saadaan minimoitua. Me emme tule päästämään pääministeriä helpolla. Me emme tule olemaan hiljaa sen edessä, että köyhyyttä lisätään, ilmastokriisiä- ja luontokatoa kiihdytetään ja Suomea käperettään sisäänpäin, Virta lupasi omilleen.



Sofia Virran puhe julkaistaan täällä puheen jälkeen >>