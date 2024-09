Iron Maiden -yhtyeen virallinen faniviini– Iron Maiden Darkest Red – saatavilla Alkosta 30.9.2024

Viini on bändin faneille omistettu punaviini Portugalin tunnetuimmalta viinialueelta Dourosta. Se on sekoite Tinta Roriz-, Tinto Cão-, Touriga Franca- ja Touriga Nacional -lajikkeita.

Iron Maiden Darkest Red -viinissä tuoksuvat karhunvatukka, tummat kirsikat, luumu sekä mausteiset ja hennon vaniljaiset aromit. Täyteläisen pehmeä punaviini on mehevän hillomainen ja tasapainoisen mausteinen.

Viini maistuu niin punaisen lihan, possun, lampaan kuin kanan kanssa. Kypsennetyt kasvikset ja tapas -tyyliset pienet suolaiset makupalat sopivat myös viinin makumaailmaan. Mehevän täyteläisen luonteensa ansiosta viini sopii erityisen hyvin seurusteluun ja fiilistelyyn.

Iron Maidenin sanoin:

Best enjoyed with the volume turned up.