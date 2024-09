Ampumahiihdon MM-kisat 2028 ja 2029 Itävaltaan ja Norjaan

Suomi oli mukana hakemassa vuosien 2028 ja 2029 MM-kisaisännyyksiä. Kilpailut olisi järjestetty Pohjois-Karjalan Kontiolahdella.



“Hochfilzen on järjestänyt MM-kisat kolme kertaa. Oslossa MM-startteja on järjestetty neljänä eri vuonna. MM-kisat saadaan vietyä läpi kokeneiden järjestäjien käsissä – onnittelut kummallekin!” sanoo Suomen Ampumahiihtoliiton puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki.



Uusi haku mahdollista vuonna 2026



Seuraavan kerran ampumahiihdon MM-kisojen isännyys on jaossa syksyllä 2026. Silloin ratkaistaan vuoden 2031 MM-kisapaikkakunta. Vuonna 2030 ei MM-kisoja järjestetä, koska samana vuonna ohjelmassa ovat talviolympialaiset.

“Nyt keräämme palautteet päättyneestä hakukierroksesta, keskitymme marras-joulukuun maailmancup-kauden avaukseen ja arvioimme mahdollista MM-hakua keväällä”, sanoo ampumahiihdon maailmancup-tapahtumia ja arvokisoja Suomessa järjestävän Kontiolahden Urheilijat ry:n puheenjohtaja Kimmo Turunen.

Maailmancup-junan ensimmäinen pysäkki Kontiolahdella



Maailmancup-kauden 2024-25 avaustapahtuma järjestetään Kontiolahdella marras-joulukuun vaihteessa.

”Joukkueet saapuvat Suomeen marraskuun loppupäivinä, mahdollisesti jo kuun puolivälissä. Kauden aloituksessa joukkueilla on keskivertokisaan verrattuna aina enemmän sähköä ilmassa”, sanoo Kontiolahden maailmancup-tapahtumien johtaja Sami Leinonen.

Ohjelma on poikkeuksellisen laaja. Seitsemän kisapäivän aikana ohjelmassa on kymmenen kilpailua.

”Näin laajaa ja monipuolista ohjelmaa ei yhden maailmancup-tapahtuman aikana ole Kontiolahdella aiemmin järjestetty. Yleisön kannalta on myös myönteistä, että arkipäivien kisalähdöt ajoittuvat iltaan”, Leinonen sanoo.