SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tuppurainen: On päivän selvää, ettei SDP seuraa hallituksen palkkakuoppalakia sivusta

- On ennenkuulumatonta, että hallitus niin yksiselitteisesti on asettunut työnantajan leiriin ja kohdistanut työelämäheikennyksensä yksinomaan työntekijäosapuoleen. Suomessa on pitkä ja menestyksekäs historia sopimisesta, jonka hallitus yliolkaisesti vaarantaa, Tuppurainen sanoo.

Tulevalla viikolla luvassa on todennäköisesti seuraava askel työelämäheikennyksissä, kun hallituksen odotetaan antavan eduskunnalle vientivetoisen palkkamallinsa.

- Puheenjohtaja Antti Lindtman kuvasi tilanteen naulan kantaan Uutisextran haastattelussaan. Hallituksen malli on vastoin suomalaista sopimistapaa ja heikentää palkkatasa-arvoa, se syventää monien pienipalkkaisten naisten palkka-ahdinkoa. Hallituksen malli uhkaa ajaa monet yhteiskuntamme kannalta kriittiset alat ja niiden työntekijät, kuten opettajat, poliisit, hoitajat ja monet muut joko käymään palkkataistelu yksin tai tyytymään pysyvään palkkakuoppaan. Yhdistettynä hallituksen muihin leikkauksiin kokonaisuus on karmea.

- On aivan selvää, ettei SDP tule seuraamaan tällaista välistävetoa vierestä, vaan me tulemme tekemään tästä hallitukselle välikysymyksen, ellei hallitus peräänny.