SDP:n Niina Malm: Vientivetoinen palkkamalli on työntekijöille haitallinen - naiset horjuvat palkkakuopan reunalla

- Hallituksen kaavailema lainsäädäntö, jolla estetään valtakunnansovittelijaa esittämästä vientialojen palkkaratkaisua korkeampaa sovintoesitystä, on työntekijöille haitallinen, sanoo Malm.

- Mitä virkaa edes sovittelijalla jatkossa olisi, kun kädet sidotaan näin?

Malmin mukaan laki rajoittaisi vapaata neuvottelu- ja sopimistoimintaa, mikä on ILO:n yleissopimusten vastaista.

Esitys on Malmin mukaan vastoin EU:n minimipalkkadirektiiviä, joka velvoittaa jäsenmaita edistämään kattavien työehtosopimusten solmimista.

- Jälleen sopimista vaikeutetaan sekä murennetaan mahdollisuuksia hakea yhteistä näkemystä. Lisäksi se haittaa työriitojen sovittelua, koska se rajoittaa valtakunnansovittelijan sovittelumahdollisuuksia.

- On mahdollista, että koko malli on kansainvälisen työoikeuden vastainen. Selvää on jo nyt, että laillisuus testataan ennen pitkää EU-tasolla ja on hyvin uhkarohkeaa ja lyhytnäköistä runnoa läpi laki, jonka riskit jo ennalta tiedetään, Malm päättää.