Sofia Virta: Sääli, että rakentava puhe oppositiosta saa pääministeripuolueen hyökkäämään

Vihreiden puoluekokouksessa Virta on peräänkuuluttanut rakentavaa yhteistyötä ja on ihmeissään, miksi tämä on saanu Kokoomuksen takajaloilleen.

– Minusta on harmillista, että kun olemme esittäneet rakentavia keskustelunavauksia pääministeripuolueelle, niin saamme heiltä vastapallona takaisin paikkansa pitämättömiä väitteitä, Virta ihmettelee.

Virta toivoo, että myös muut oppositiopuolueet olisivat valmiita yhteistyöhön pääministeripuolueen kanssa, jotta hallituspolitiikan suunnan muuttaminen olisi aidosti mahdollista.

– Uskon, että rakentava yhteistyö on paras keino johtaa tätä maata eteenpäin. Voimmepahan sitten ainakin oppositiosta käsin todeta yrittäneemme kaikkemme, jos pääministeri Orpo silti mieluummin valitsee joustaa perussuomalaisten suuntaan arvoista ja aiheista, jotka ennen olivat Kokoomuksellekin tärkeitä, kuin valitsee hallituskaverinsa uudelleen, Virta pohtii.

Virran eilisen puheen jälkeen Kokoomuksen riveistä Vihreiden talouspolitiikkaa on arvosteltu väitteillä, jotka Virta kumoaa.

– En ymmärrä kokoomuslaisten väitteitä. Ilmeisesti meidän talouspolitiikkamme ei ole heille riittävän tuttua, sillä todellisuudessa Kokoomuksen oma talouslinja on muuttunut – ei meidän. Mehän viime syksyn vaihtoehtobudjetissamme nimenomaan esitimme työn verotuksen laskemista. Työtä ja toimeliaisuutta ei mielestäni pidä verottaa lisää, vaan verottamisen painopistettä pitää saada siirrettyä haittaverotukseen. Käsittääkseni tämä oli Kokoomuksen linja vielä aiemmin mutta ei näköjään enää nykyisessä hallituksessa, Virta kuittaa.

Virta kumoaa myös pääministeri Petteri Orpon eiliset väitteet siitä, että hallitusohjelmassa olisi selkeät kirjaukset seksuaalivähemmistöjen asemasta.

– Toivoisin täsmennystä, että missä kohden hallitusohjelmaa nämä kirjaukset ovat. Itse en ole niitä löytänyt eikä lukemani mukaan myöskään yhdenvertaisuusvaltuutettu, Virta pohtii.

Lisäksi Virta palauttaa pääministeri Orpolle pallon työperäisen maahanmuuton kysymyksistä.

– Pääministeri pyysi minua tutustumaan faktoihin. Haluaisin varmistaa, että onhan hän itse tutustunut esimerkiksi Keskuskauppakamarin ja Suomen startup-yhteisön lausuntoihin siitä, että hallituksen esittämä kolmen kuukauden maastapoistumisajan malli on Suomen taloudelle vahingollinen ja imagolle haitallinen, Virta vinkkasi.

– On hyvä, jos hallitus laittaa Suomeen töihin tulevien lupaprosessit kuntoon, mutta se ei auta, jos samaan aikaan tehdään politiikkaa, joka viestii kansainvälisille osaajille, ettei tänne kannata tulla. Kyllä minä uskon, että pääministeri ymmärtää, ettei nykyinen hallitus ole yksin ollut aikaansaamassa hänen hehkuttamiaan tämänhetkisiä työperäisen maahanmuuton lukuja ja että nykyisen hallituksen politiikan negatiiviset vaikutukset eivät näy luvuissa vielä vaan viiveellä, Virta sanoo.