Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan ehdotusta esitellään verkkotilaisuudessa ja kaavakahviloissa

Kaavaehdotusta esitellään verkkotilaisuudessa to 3.10. klo 17–18.30. Linkki tilaisuuteen löytyy täältä ja esittely tallennetaan. Lisäksi järjestetään kolme kaavakahvilaa:

ma 30.9. klo 17-19, Haapavesi (kaupungintalon valtuustosali, Tähtelänkuja 1)

ti 8.10. klo 16–18, Pudasjärvi (Hyvän olon keskus Pirtti, Kurkisali, Varsitie 1) ja Oulu (liiton toimisto, Poratie 5 A, 3. kerros).

Kaavaa valmistelleet asiantuntijat ovat tavattavissa ja vastaavat kysymyksiin.

Tervetuloa keskustelemaan!

Kaava-alueen kuntien jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava maakunnan liitolle viimeistään to 24.10.2024 klo 16:00. Kirjalliset kannanotot toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi tai osoitteeseen Pohjois-Pohjanmaan liitto, Poratie 5 A, 90140 Oulu.

Palaute pyydetään toimitettavaksi kirjaamon sähköpostiin sekä teksti- että PDF-muodossa.

Kaavan teemat ovat: energia (tuotanto, varastointi ja siirto), viherrakenne ja ekosysteemipalvelut, aluerakenne ja saavutettavuus, liikennejärjestelmä, energiamurros ja ilmastovaikutusten arviointi. Lisätietoja kaava-aineistosta antavat valmistelijat, joiden vastuualueet ja yhteystiedot löytyvät liiton verkkosivuilta.

Kuulutus

Linkki energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan verkkosivulle