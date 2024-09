Alle 16-vuotiaiden vakavat sähköpotkulautavammat lisääntyneet

Viiden vuoden seurantajaksolla 1.8.2019-31.7.2024 HUSin sairaaloissa on hoidettu yhteensä 604 lasta ja nuorta sähköpotkulaudoilla tapahtuneiden onnettomuuksien vuoksi. Suurin osa vammautuneista on poikia ja keskimäärin iältään 12–13-vuotiaita. Eniten tapaturmia tapahtuu arkipäivinä.

”Päivystyksiin hakeutuvat vain sellaiset lapset ja nuoret, jotka tarvitsevat lääkärin hoitoa. Potilaita tulee lähes päivittäin. Tämän lisäksi on varmasti paljon lapsia, jotka ovat saaneet esimerkiksi haavoja ja ruhjeita käyttäessään sähköpotkulautaa, mutta jotka eivät tarvitse sairaalahoitoa”, sanoo ylilääkäri Mikael Kuitunen Uudesta lastensairaalasta.

Vammojen vaikeusaste pahentunut



Sairaalaan hakeutuvilla lapsilla ja nuorilla saattaa olla useita erilaisia vammoja. Suurin osa sähköpotkulaudoilla tapahtuvista vammoista on ollut haavoja ja ruhjeita. Niitä on ollut yhteensä 334. Vakavia tuki- ja liikuntaelimien vammoja, kuten murtumia, on ollut 283 ja lieviä vammoja 175. Myös pään vammat ovat yleisiä lapsilla ja nuorilla. Lieviä pään vammoja on diagnosoitu 221 ja vakavia pään vammoja 50. Sisäelinvammoja on ollut 12 lapsella. Kaksi lasta on menehtynyt pääkaupunkiseudulla sähköpotkulautaonnettomuuksissa kuten julkisuudessa on ollut tämän vuoden aikana esillä.

“Viimeisen vuoden aikana erityisesti vakavien vammojen määrä on kasvanut, vaikka vammautuneiden kokonaismäärä on laskussa. Tämä on erityisen huolestuttavaa. Alaikäisen kohdalla vanhemman vastuu sähköpotkulaidan käytöstä korostuu”, toteaa lastenortopedi Matti Ahonen Uudesta lastensairaalasta.

HUSissa on kolme lasten erikoissairaanhoidon päivystystä; Uudessa lastensairaalassa, Jorvin sairaalassa ja Hyvinkään sairaalassa. Kaikki vakavimmat alle 16-vuotiaiden vammat hoidetaan Uudessa lastensairaalassa.





HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi.