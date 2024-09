Lasten puu istutettiin Leikkipuisto Mellunmäkeen

Juhlavieraina istutustilaisuudessa olivat Leikkipuisto Mellunmäen iltapäivätoiminnan lapset, jotka istuttivat ja kastelivat taimen yhdessä aikuisten kanssa. Lisäksi paikalla oli joukko kaupunkilaisia, jotka olivat tulleet nauttimaan iloisesta koko perheen tapahtumasta. Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Reetta Vanhanen korosti puheessaan Helsingin luonnonläheisyyttä, kaupunkiluonnon tärkeyttä sekä lasten merkitystä Helsingille.

Tämän vuoden lasten puuksi oli valikoitunut riippapihlaja, joka on kotipihlajan erikoismuoto; hyvin riippuvaoksaisen pihlajan oksia on vartettu tavallisen pihlajan rungon kärkiosaan.

Lapsille puu joka vuosi uuteen tai peruskorjattuun puistoon

Lasten puu istutetaan joka vuosi johonkin kaupungin uusista tai peruskorjattavista puistoista. Leikkipuisto Mellunmäki valikoitui lasten puun istutuksen kohteeksi tänä vuonna, sillä puistossa on ollut käynnissä perusparannus, joka valmistui tänä kesänä. Leikkipuisto sijaitsee metsäisessä ympäristössä, ja siksi sen teemana on metsän eläimet. Puistossa on puisia eläinveistoksia, esimerkiksi suuri pöllö, joka toimii sekä liukumäkenä että kiipeilytelineenä. Lisäksi puistossa on muun muassa polkuautorata, kahluuallas, skuuttipaikka ja pieni peliareena.

Puu istutetaan joka vuosi Puun päivänä, ja se on omistettu vuoden aikana syntyneille helsinkiläisille lapsille. Lasten puu merkitään omistuslaatalla ja kirjataan erityistunnuksella kaupungin puurekisteriin. Laatan pihlajakuvitus on kuvataiteilija Matilda Lavin käsialaa.

Puun päivä on teemapäivä, joka kannustaa ihmisiä ja yhteisöjä istuttamaan puita sekä muistuttaa puiden ja metsien tärkeydestä. Sen ajankohta vaihtelee eri maissa. Suomessa Puun päivää on vietetty vuodesta 2004 alkaen Vesan nimipäivänä 27. syyskuuta.