FCG laatii Raahen-terästehtaan alueen kaavamuutoksia – tavoitteena turvata tulevaisuuden teollisuusalueet ja mahdollinen vedyn tuotanto

”SSAB:n tavoitteena on korvata nykyinen pohjoismainen tuotantojärjestelmänsä minimill-pohjaisella tuotannolla. Yhtiö on jo aloittanut Oxelösundin ja Luulajan tuotantolaitosten muutokset, ja kolmantena askeleena on Raahen muutos. Tavoitteena on, että vuoden 2030 tienoilla SSAB:n kaikki tuotantolaitokset pystyvät toimittamaan fossiilivapaata terästä. Kaava-aloite on tehty varmistamaan Raahen tehtaan tulevaisuuden kehitystarpeet", kertoo SSAB:n ympäristö- ja turvallisuusjohtaja Harri Leppänen.

Kaavoitusaloite SSAB:n Raahen tehdasalueen laajennuksen yleis- ja asemakaavoittamiseksi on hyväksytty Raahen kaupunginhallituksessa 8.4.2024. Kaavamuutoksella SSAB haluaa mahdollistaa tehdasalueen laajentamisen ja varautuu tulevaisuudessa myös vedyntuotantolaitoksen rakentamiseen nykyisen terästehtaan läheisyyteen, mikä toteutuessaan mahdollistaisi fossiilivapaan vetypelkistetyn rautasienen tuotannon terästehtaan käyttöön. SSAB:n hallitus on sitoutunut yhtiön pohjoismaisen ohutlevytuotannon uudistamiseen fossiilivapaaksi vuoteen 2030 mennessä.

Alueen kehittäminen vaatii sekä voimassa olevan yleiskaavan että asemakaavan muuttamista ja asemakaavan laajentamista. Tästä syystä alueella laaditaan yhtäaikaisesti sekä yleiskaavan että asemakaavan muutos siten, että yleiskaava kulkee hallinnollisessa päätöksentekoprosessissa asemakaavaa edellä.

Kaavojen vireilletulovaiheessa on tulossa nähtäville sekä yleiskaavan että asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (OAS), joissa kerrotaan kaavoitusprosesseihin liittyvistä osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisistä, kaavojen vaikutusten arvioinneista sekä kaavoituksen aikataulusta.

Yleiskaavassa määritellään mm. alueen päämaankäyttö sekä liikenneverkko ja asemakaavassa mm. alueen käyttötarkoitus, rakentamisalat, rakennusoikeudet sekä tarkemman tason liikenneyhteydet. Sekä yleiskaavan että asemakaavan laadinnassa kiinnitetään huomioita alueen ympäristön erityisominaisuuksiin ja vaikutusten arviointiin.

Alueelle laadittavaa yleiskaavaa ohjaa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä alueella voimassa oleva maakuntakaava. Asemakaavoitusta ohjataan kaavoitusprosessin päätöksen teossa edellä kulkevalla yleiskaavalla. Voimassa olevassa maakuntakaavassa suunnittelualue on pääosin osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi. Tällä hetkellä koko alue on yleiskaavoitettua, mutta asemakaavoitetut alueet sijoittuvat vain suunnittelualueen pohjoisosaan nykyiselle tehdasalueelle.

Yleiskaavoitettava ja asemakaavoitettava alue eivät ole yhtä suuria. Yleiskaavoitettava alue kattaa laajemman alueen, jotta mm. alueen liikennejärjestelyt voidaan suunnitella toimiviksi. Yleis- ja asemakaavan suunnittelualueet ovat Kuljunlahden pohjoispuolella pääosin rakennettua suurimittakaavaista teollisuusaluetta. Kuljunlahden ympäristössä sekä suunnittelualueen eteläosassa on myös vähäisesti metsätalousvaltaisia alueita. Yleiskaavoitettavalla alueella sijaitsee yksittäisiä asuinrakennuksia sekä käytöstä poistuneita lomarakennuksia. Yleiskaavoitettavaan alueeseen sijoittuu myös osa valtatietä 8. Asemakaavoitettavalla alueella ei sijaitse asuinrakennuksia.

Yleis- ja asemakaavan alueet ovat pääosin SSAB:n omistuksessa. Alueille sijaitsee myös Raahen kaupungin ja yksityisten maanomistajien maita sekä yleistä tiealuetta.

Vaikutusten arvioinnit selvitetään kattavasti kaavaprosessien yhteydessä

Kaavaprosessiin sisältyy luonto-, hulevesi- ja liikenneselvitysten laatiminen. Yleis- ja asemakaavan vaikutusten arviointi toteutetaan kaavoituksen yhteydessä. Kaavojen mahdollistaman teollisuuslaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarve selvitetään myöhemmässä vaiheessa.

Kaavaprosesseihin liittyy laaja vuorovaikutus ja osallistaminen viranomaisten ja osallisten kanssa. Prosesseihin on ohjelmoitu muun muassa yhteensä kolme avointa yleisötilaisuutta aloitus-, kaavaluonnos- ja kaavaehdotusvaiheissa.

Yleis- ja asemakaavan laadintaa varten on koottu asianosaisista Raahen kaupungin viranhaltijoista sekä SSAB:n edustajista koostuva ohjausryhmä.