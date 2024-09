Helsinki suunnittelee Metsäläntien tilapäisestä lumenvastaanottopaikasta pysyvää

Helsingin kaupunki valmistelee kaavamuutosta, joka mahdollistaa pysyvän lumenvastaanottopaikan rakentamisen Metsäläntien ja Hämeenlinnanväylän risteysalueen läheisyyteen. Keskuspuiston reunamilla sijaitsevaa kenttää on käytetty lumen tilapäiseen varastointiin talvisin.

Useita lumenvastaanottopaikkoja poistuu lähivuosina

Helsingissä on tällä hetkellä yhdeksän virallista lumenvastaanottopaikkaa, joista viisi on poistumassa lähivuosina. Uusia pysyviä lumenvastaanottopaikkoja tarvitaan poistuvien tilalle sekä tiivistyvän kaupunkirakenteen ja merivastaanotosta luopumisen vuoksi. Kaupungin tavoitteena on luopua lumen merivastaanotosta vuoteen 2033 mennessä.

Uuden pysyvän paikan rakentaminen perustuu Helsingin kaupunginhallituksen päätökseen, jonka mukaan kaupungin tulee vuoteen 2033 mennessä lisätä lumen maavastaanottopaikkojen määrää nykyisestä kuudesta yhdeksään.

Lumen sulamisvedet ohjataan puhdistettuna Haagan puroon

Lumenvastaanottopaikka tulee toimimaan vuorokauden ympäri ja voi vastaanottaa noin kolminkertaisen määrän lunta aiempaan verrattuna. Pysyvän lumenvastaanottopaikan suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota ympäristön seurantaan ja siihen, miten toiminta vaikuttaa luontoon, veteen ja meluun.

Lumen sulamisvedet ohjataan suodatusjärjestelmän kautta purkuojaan, joka johtaa Haaganpuroon. Suodatuksessa käytetään teknologiaa, joka poistaa sulamisveden haitta-aineita tehokkaasti.

Lumenkuljetuksen näkökulmasta paikan sijainti on hyvä. Metsäläntieltä tehdään uusi ajoliittymä lumenvastaanottopaikalle, sillä kuljetusten lisääntyessä ajo ei voi tapahtua nykyiseen tapaan virkistysreiteillä. Puunkaatoja tehdään uuden ajoliittymän kohdalta ja mahdollisesti myös kentän reunoilta etelä-, lounais- ja luoteispuolelta.

Maastokävelyllä kuullaan lisätietoja hankkeesta

Lumenvastaanottopaikkaan pääsee tutustumaan kaikille avoimella maastokävelyllä torstaina 3. lokakuuta 2024 klo 17–18. Maunulan majalta lähtevällä kävelyllä kuullaan hankkeen lähtökohdista ja vaikutuksista. Keskustelua on mahdollista jatkaa kaupungin asiantuntijoiden kanssa Maunulan majalla klo 18.30:een asti.

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua 30.9.–25.10.2024 Oulunkylän ja Pohjois-Haagan kirjastoissa, Maunulan majalla sekä osoitteessa hel.fi/suunnitelmat. Kirjalliset mielipiteet tulee lähettää 25.10.2024 mennessä Helsingin kaupungin kirjaamoon.