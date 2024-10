Hankkija panostaa siemenkauppaan – Alastaron siemenkeskuksen laajennus on valmis

Käytännössä tämän muutoksen myötä Hankkijan piensiementen vastaanotto, käsittely, pakkaus ja varastointi siirrettiin Alastarolle. Muutoksen jälkeen kaikki Hankkijan myymät peltokasvien siemenet kunnostetaan ja toimitetaan Alastaron siemenkeskuksesta. Uudistukset tehostavat tuotantoa ja mahdollistavat joustavammat palvelut, kuten tilakohtaisten nurmi- ja viljasiemenseosten valmistuksen.

Merkittävä investointi Alastarolle

Siemenkeskukseen rakennettiin noin 2 500 neliötä uutta tilaa, joista 2 000 neliötä on varastoa ja 500 neliötä tuotantotilaa. Soveltuva osa Hyvinkään siemenkeskuksen kalustosta siirrettiin Alastarolle, mutta mm. piensiementen sekoituslinjasto ja pakkauskone ovat täysin uusia.

Viljansiementen käsittely ei muutu tehdyn investoinnin myötä. Viljansiementen tuotantovolyymi Alastarolla kyllä kasvaa, mutta se pystytään tuottamaan olemassa olevan kapasiteetin käyttöastetta nostamalla. Logistinen tehokkuus paranee, kun kaikki siemenet toimitetaan yhdestä siemenkeskuksesta.





Rakennustyöt työllistivät paikallisia rakentajia ja asentajia vuoden ajan. Siemenkeskukseen on palkattu viisi uutta työntekijää, ja henkilöstön kokonaismäärä on nyt 15 vakituista työntekijää. Lisäksi siemenkeskuksella on merkittävä rooli paikallisten palveluiden käyttäjänä.



Tehdyt toimenpiteet merkitsevät varmuutta ja jatkuvuutta teolliselle siemenpakkaamotoiminnalle Alastarolla pitkälle tulevaisuuteen. Siemenkauppa on ollut keskeinen osa Hankkijan ydinliiketoimintaa sen lähes 120-vuotisen historian ajan ja on sitä myös tulevaisuudessa.





Aktiivinen toimija kasvinjalostuksessa

Hankkija panostaa siemenkauppaan paitsi tehostamalla tuotantoa myös olemalla aktiivinen toimija kasvinjalostuksessa. Tavoitteena on löytää Nordic Seedin viljojen ja palkokasvien jalostusohjelmista Suomen olosuhteisiin parhaiten soveltuvia lajikkeita. Jalostuskokeita tehdään vuosittain useilla koepaikoilla eri puolilla Suomea, yhteensä yli neljällä tuhannella koeruudulla. Tämä yhteistyö on tuottanut jo monia erinomaisia lajikkeita suomalaisille viljelijöille. Nordic Seed (NOS) on osa Danish Agro -konsernia, johon myös Hankkija kuuluu.



Hyvän ja kilpailukykyisen lajikevalikoiman varmistaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä muiden jalostajien kanssa. Boreal Kasvinjalostus on Hankkijan tärkeä kumppani, ja Hankkija on yhtiön toiseksi suurin omistaja Suomen valtion jälkeen.



Hankkijan tavoitteena on kasvattaa siemenkaupan volyymia. Tämä edellyttää jatkuvasti uusia osaavia siementuottajia. Vaikka siemenkeskus sijaitsee Alastarolla, se ei merkitse siementuotannon keskittymistä pelkästään Alastaron ympäristöön. Siementuotannon sääriskin hajauttamisen kannalta on tärkeää, että hyviä siemenviljelijöitä on eri puolilla viljanviljelyalueita.

Alastaron siemenkeskuksessa järjestetään avoimet ovet 8.10. klo 12-16, jolloin yleisö pääsee tutustumaan uudistettuun siemenkeskukseen sekä Hankkijan tarjoamiin viljelijäpalveluihin, kuten tuotantopanoksiin, viljakauppaan, rehuihin ja koneisiin.