Näyttely valmistaa kohtaamaan ikijäästä vapautuvat elämänmuodot

Jäästä vapautuvat mikrobit – kuten vaikkapa virukset - ovat eräänlaisia aikamatkaajia, joiden historia ulottuu tuhansien vuosien päähän. Voimme joutua hyvinkin pian vastakkain näiden kaukaa menneisyydestä tulevien matkaajien kanssa, kun ikiroudan sulaminen jatkuu. Miten meidän tulisi heidät kohdata? Entä minkälaisen merkityksen annamme kohtaamiselle - voisiko se olla mahdollisuus uhan sijaan?

Näyttely on osa Mari Keski-Korsun väitöstutkimusta Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksella. Se edustaa taiteellista tutkimusta, jossa työskentelyä ohjaa tutkimuskysymys, kuten akateemisessa tutkimuksessa. on tapana. Sillä on myös omat vakiintuneet tutkimusmetodinsa ja standardinsa.

”Tutkimusalana taiteellinen tutkimus on kuitenkin verrattain nuori, joten tilaa kokeiluille formaattien ja metodien suhteen on enemmän kuin pidemmän historian omaavilla aloilla”, toteaa Keski-Korsun väitöstyön ohjaaja, professori Laura Beloff Aalto-yliopistosta.

Keski-Korsun käyttämiä metodeja ovat kävely ja kansanparannus, erityisesti saunassa tehtävä turvehoito, johon on tuotu mukaan pieni määrä ikijään sulamisvettä. Näyttelyssä nähdään video Walking with Permafrost, jossa Keski-Korsu jäljittelee suolla mikrobien liikkeitä, ja Cryospheric Steams Repository, joka koostuu lukuisissa saunotuksissa kerätyistä näytteistä hikeä, ikijäästä sulanutta vettä sekä turvetta.

Kryosfääri näyttelyn nimessä viittaa maapallon kiinteässä olomuodossa oleviin vesiin, kuten jäätiköihin ja ikijäähän. Kryosfäärin - kuten ikijään - sulaminen vapauttaa valtavat määrät hiilidioksidia, metaania ja vettä, jotka vaikuttavat elonkehiin globaalisti. Pienten mikrobien rooli on tärkeä, sillä kasvihuonekaasut syntyvät niiden aktivoituessa hajottamaan aiemmin jäässä ollutta orgaanista massaa.

”Monitieteinen lähestymistapa, jota taiteellinen tutkimus edustaa, on mielestäni rakentava ja kestävä tapa navigoida kriisien täyttämässä nykyajassa. Taiteellisen tutkimuksen metodit auttavat kysymään kysymyksiä, joiden varaan uutta ajattelua on hedelmällistä rakentaa”, toteaa Aino Kostiainen, Hanasaaren taidevastaava.

Näyttely on ensimmäinen osa kokonaisuutta, joka käsittelee keinoja resilienssin luomiseen moninaisten kriisien aikakaudella. Näyttelykokonaisuuden toisessa osassa nähdään ruotsalaistaiteilija Hanna Ljunghin teoksia. Näyttely on saanut Museovirastolta valtionavustusta. Mari Keski-Korsun väitöskirjatutkimusta tukevat Koneen Säätiö, Polaaritutkimuksen sihteeristö sekä Taiteen Edistämiskeskus.

Mari Keski-Korsun näyttely Walks in the Steam of Cryosphere on esillä 27.10.2024 saakka Hanasaaren galleriassa, joka on avoinna päivittäin klo 10–20.

Lisätiedot: Aino Kostiainen aino.kostiainen(at)hanaholmen.fi, puh. +358 (0)40 551 9933