Pohteen nimityö on ehdolla Vuoden selväsanaiseksi

Vuoden selväsanainen -kilpailun voitto ratkeaa Selkeän kielen päivän tilaisuudessa 10.10.2024.

Kotimaisten kielen keskuksen eli Kotuksen mukaan Vuoden selväsanainen -kilpailun kolmikkoon valitut ehdokkaat edustavat laajasti julkishallinnossa tehtävää työtä hyvän virkakielen edistämiseksi. Pohteen nimityön lisäksi kaksi muuta ehdokasta ovat Kelan selkeän kielen oppimispolut sekä Tullin verkkosivu-uudistus.

- Kärkiehdokkaaksi pääseminen ilahduttaa kovasti. On hienoa, että kansallisellakin tasolla meidän tekemä nimityö nähdään merkittävänä ja hyvänä. Ison organisaation nimityötä ei voi kuitenkaan tehdä mikään työryhmä yksin, vaan on tarvittu myös hyvän ja selkeän nimistön hyödyt ymmärtävä henkilöstö ja johto, sanoo viestinnän suunnittelija Sanna Krook, joka vetää nimityötä.

Kaikkiaan ehdokkaita oli 19. Heidän joukostaan finalistit valitsi esiraati. Raatiin kuului edustajat valtiovarainministeriön Avoin hallinto -hankeesta, Kotimaisten kielten keskuksesta, Selkokeskuksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Tavoitteena on asukkaille selkeät nimet

Tavoitteena on, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen nimet ovat yhtenäisiä, ymmärrettäviä ja selkeitä. Nyt samaa työtä tekevillä yksiköillä saattaa olla hyvin erilaisia nimiä, sillä eri kunnissa on ollut erilaisia nimeämiskäytäntöjä. Hyvinvointialueuudistuksen myötä on tullut tarve lisätä yksiköiden nimiin esimerkiksi kuntien nimiä.

- Nimet eivät ole pelkkiä sanoja, vaan niihin latautuu mielikuvia, arvoja ja tunteitakin. Siksi niiden muuttaminen on usein vaikeaa. Minua on ilahduttanut, että Pohteella nimityö on sujunut yllättävän sujuvasti, Krook sanoo.

Pohteella nimityötä tekee Niminyrkki-niminen työryhmä, johon kuuluu viestinnän ja tietohallinnon asiantuntijoita, asiantuntijalääkäri ja sosiaali- ja terveyspalvelujen asiantuntijoita. Niminyrkki valmistelee nimet ja pyytää nimistä lausunnot toimialueilta.

- Tarkoitus ei ole keksiä uusia hienoja nimiä, vaan nimissä suosimme asukkaille tuttuja sanoja, kuten hammashoitola, neuvola, palvelukoti tai kotihoito, Krook tiivistää.