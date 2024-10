Eckhart Tollen Läsnäolon voima -opaskortit tuovat elämänviisauden arkeen

Tietoinen läsnäoleminen tarkoittaa tarkkaavaisuuden suuntaamista juuri käsillä olevaan hetkeen. Tietoisen läsnäolon harjoittelulla on tutkimuksissa todettu olevan monia hyvinvointiimme vaikuttavia hyötyjä. Se rauhoittaa kehoa ja mieltä sekä aktivoi parasympaattista hermostoa.

Läsnäolon voima -opaskortit ovat erinomainen työkalu tuomaan elämääsi enemmän myötätuntoa, rauhaa ja keveyttä. Kortteja voidaan käyttää päivittäisenä opastusvälineenä tai meditoinnin tukena. Korttipakka käsittelee muun muassa nykyhetkessä elämistä, ajatusten vapauttamista ja kärsimyksen muuntamista rauhaksi.

”’Mitä sisälläni tapahtuu tällä hetkellä? Kysymys ohjaa sinut oikeaan suuntaan. Älä

analysoi, vaan ainoastaan tarkkaile. Keskitä huomiosi sisimpääsi. Aisti tunteen energia. Jos

mitään tunnetta ei ole läsnä, siirrä huomiosi entistä syvemmin kehosi sisäiseen

energiakenttään. Se on reitti olemiseen.”

Eckhart Tolle on saavuttanut kansainvälistä mainetta yhtenä tämän ajan inspiroivimmista kirjailijoista ja henkisistä opettajista. Hänen oppinsa eivät perustu mihinkään tiettyyn uskontoon tai filosofiseen järjestelmään. Hänen bestseller-kirjansa Läsnäolon voima (Viisas Elämä, 2016) on muuttanut monen ihmisen elämän.

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 30 vuoden kokemus kotimaisen ja ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Julkaisemme huippuasiantuntijoiden kirjoittamia innostavia ja koskettavia teoksia elämän eri osa-alueilta. Viisas Elämä on Suomen johtavin kustantamo hyvinvoinnin ja elämäntaidon kategoriassa. Teoksemme tarjoavat oivalluksia merkitykselliseen elämään.