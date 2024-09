Pitääkö kotimaisesta ruoantuotannosta olla huolissaan? Mitä kuluttajat haluavat syödä tulevaisuudessa? Onko ruoka-ala tulevaisuuden vai auringonlaskun ala? Löytyykö ratkaisu ruokamurrokseen laboratoriosta? Entä mikä on tutkimuksen rooli tässä kaikessa?

Ruokaturva Suomessa 2030 -keskustelutilaisuudessa tarkastellaan ruokaturvan tulevaisuutta erilaisista näkökulmista. Ruokaturvalla tarkoitetaan sitä, että ravitsevaa ruokaa on saatavilla riittävästi ja ihmisillä on mahdollisuus hankkia sitä. Keskustelemassa on Helsingin yliopiston tutkijoita sekä muita aiheen asiantuntijoita. Myös yleisökysymyksille on varattu aikaa. Tilaisuuden juontaa maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan työelämäprofessori Kaisa Karttunen.

Tilaisuus järjestetään 8.10.2024 klo 17–19 Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4, Helsinki). Tilaisuutta voi seurata joko paikan päällä tai striimin välityksellä, ja yleisökysymyksiä voi esittää Presemossa.

Ohjelma:

Tervetuloa

Ritva Toivonen, Helsingin yliopisto

Kestävä ja kannattava ruokajärjestelmä on ruokaturvan perusta

Juha Helenius, Helsingin yliopisto

Päivi Nerg, maa- ja metsätalousministeriö

Panostus tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyöhön takaa ruokaturvan jatkossakin

Mari Sandell, Helsingin yliopisto

Marleena Tanhuanpää, Elintarviketeollisuusliitto ry

Ruokaturvan uudet ulottuvuudet: ruokaa bioreaktorista

Niko Räty, Helsingin yliopisto

Juha-Pekka Pitkänen, Solar Foods

Loppusanat

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan!