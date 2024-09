Nobia Finland Oy sopeuttaa toimintaansa

Novart

Novart-brändillä on vahvat perinteet suomalaisessa keittiöliiketoiminnassa ja Novart on edelleen yksi Suomen suurimmista keittiökalustevalmistajista. Novart on perusteetu vuonna 1989, mutta yrityksen juuret ulottuvat jo vuoteen 1945, jolloin nykyinen Nastolan tehdas perustettiin. Kotimainen tuotanto vähentää logistiikkaa ja keskittyy kestävään kehitykseen. Ennen vuotta 2023, Novart tunnettiin keittiömerkeistään Keittiömaailma, A la Carte ja Petra.

www.novart.fi

Nobia

Vuodesta 1998 lähtien Nobia Finland ja Novart ovat olleet osa Nobia-konsernia, joka on Euroopan johtava keittiökalustevalmistaja. Nobia suunnittelee, valmistaa ja myy keittiöitä 13 vahvan brändinsä kautta, kuten Novart ja HTH Suomessa, Marbodal Ruotsissa ja Magnet Isossa-Britanniassa. Nobia toteuttaa vuosittain noin 300 000 keittiöunelmaa ja on osa miljoonien ihmisten arkea. Nobian tavoitteena on olla alan edelläkävijä kestävässä kehityksessä sekä muotoilussa. Nobia-konsernissa työskentelee noin 4 500 henkilöä ja liikevaihto on noin 12 miljardia Ruotsin kruunua. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Stockholmissa tunnuksella NOBI.

www.nobia.com