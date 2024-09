Rovaniemelle 40 GWh kaukolämpöä vuodessa jäteveden hukkalämmöstä

Jäteveden hukkalämmöstä kaukolämpöä 2000 rovaniemeläiselle

Kesään 2025 mennessä käyttöönotettava Alakorkalon jätevedenpuhdistamon hukkalämpöä hyödyntävä AmbiHeat-lämpöpumppulaitos tulee tuottamaan vuodessa 40 GWh kaukolämpöä Rovaniemen keskusta-alueen asukkaille. Kokonaisuudessaan tämä tarkoittaa hieman alle 10 prosenttia koko Rovaniemen keskusta-alueen kaukolämmöntarpeesta.

5 erillisestä moduulista koostuva lämpöpumppulaitos sijoitetaan jätevedenpuhdistamon yhteyteen omaan rakennukseensa. Nevelle rakennettava laitos on räätälöity täysin lappilaisen energiayhtiön tarpeisiin.

“Lämpöpumppulaitoksella saadaan jäteveden sisältämä energia talteen ja hyödynnettyä se kaukolämmön tuotannossa. Tämä on mielenkiintoinen projekti, jossa päästään hyödyntämään eri liiketoimintojen osaamista”, kertoo Neven kiertotalousjohtaja Satu Pekkala.

Jätevedenpuhdistamon hukkalämpö vakauttaa kaukolämmön hintaa

Calefan Ikaalisten tehtaalla parhaillaan rakentuva laitos perustuu jäteveden hukkalämmön hyödyntämiseen. AmbiHeat-lämpöpumppulaitos kerää puhdistettuun jäteveteen jääneen lämmön ja jalostaa sen 9 lämpöpumpun avulla lämmöksi kaukolämpöverkkoon.

“Hyödyntämällä yhdyskunnan hukkalämpöä pystymme parantamaan kaukolämmön kilpailukykyä ja varmistamaan kohtuuhintaisen kaukolämmön asiakkaillemme. Samalla vahvistamme päästötöntä energiantuotantoa Nevellä.”- Jukka Partanen, tuotantojohtaja, Neve Oy

Hukkalämmön uusiokäyttöön perustuva AmbiHeat-laitos vähentää Neven entisestään pieniä energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä. Samalla lämmöntalteenoton avulla vähennetään myös Kemijokeen virtaavan puhdistetun jäteveden lämpökuormaa.

Jäteveden hukkalämpö on kansallisella tasolla tärkeä energiantuotantoresurssi

Jätevedenpuhdistamoiden jäähdytysprosessista muodostuva hukkalämpö on tärkeä resurssi suomalaiselle kaukolämmön tuotannolle. Neve on saanut AmbiHeat-lämpöpumppulaitokseen rahoitusta Ympäristöministeriöltä. Sen lisäksi, että jätevedenhukkalämpö on lähes jokaisessa kaupungissa saatavilla oleva resurssi, on sillä myös tärkeä merkitys niin energiaomavaraisuuden kuin jätevesihuollon energiatehokkuuden parantamiseksi.

Calefan lämpöpumput tarjoavat yhden mahdollisuuden hyödyntää eri lämmönlähteistä saatavaa hukkalämpöä. Kokonaistoimitettava lämpöpumppulaitos vähentää energiayhtiön projektinhallinnan tarvetta ja lisää rakennusprojektin hallittavuutta.

Neven tuleva AmbiHeat-lämpöpumppulaitos kuljetetaan tieliikenteeseen sopivina moduulikokonaisuuksina Rovaniemelle lopputalvesta 2025. Moduulit yhdistetään Neven työmaalla kokonaiseksi lämpöpumppulaitokseksi, jolloin paikan päällä tehtävien työvaiheiden määrä voidaan minimoida. Kesällä 2025 jäteveden hukkalämpöä voidaan jo hyödyntää rovaniemeläisten kaukolämpöasiakkaiden kotien ja käyttöveden lämmityksessä.