Georges Perecin esikoisteos nyt suomeksi

Georges Perecin romaani Tavarat on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Ranskalaisen Georges Perecin esikoisteos Tavarat (1965) oli heti menestys ja sai arvostetun Renaudot-palkinnon.



Pian Tavaroiden ilmestymisen jälkeen, vuonna 1968, puhkesivat Ranskassa suuret mielenosoitukset ennen kaikkea kulutusyhteiskuntaa vastaan, mutta tavaroiden tuottaminenhan vain kiihtyi, seurauksin, jotka nykyään tunnetaan.



Suomentaja Leena Rantanen on kirjoittanut myös jälkisanat.



Pariisissa elänyt Georges Perec (1936-1982) on viime vuosisadan omaperäisimpiä kirjailijoita. Hän kuului Oulipo-ryhmään, joka harrasti kaikenlaisia kirjallisia kepposia. Perecin jokainen teos on erilainen: luokittelua, sanaryöppyä, peliä, mutta ei koskaan psykologista romaania. Hän laati myös viikoittain ristisanaruudukon Le Point -lehteen.



Hänen koko tuotantonsa kumpuaa tyhjyyden tunteesta: isä kuoli toisessa maailmansodassa, äiti ja monet sukulaiset Auschwitzin keskitysleirillä. Pereciltä on suomennettu aiemmin viisi teosta.



Leena Rantanen on asunut kolmekymmentäviisi vuotta Pariisissa, kirjoittanut parikymmentä omaa teosta ja saanut kaksi valtionpalkintoa. Hän on suomentanut italiasta ja ranskasta mm. Pirandelloa, Buzzatia, Voltairea - ja kirjoittanut kuvataiteesta ja kirjallisuudesta useisiin suomalaisiin lehtiin.

PEREC, GEORGES : Tavarat

160 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789523812802

Ilmestymisaika: Lokakuu 2024

