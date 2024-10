Lyijyn maku – selviytymistä Neuvostoliiton ja Saksan ristitulessa

Māris Bērziņšin romaani Lyijyn maku on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Lyijyn maku (2015) sijoittuu vuosiin 1939–1941 Latviassa. Kirjan päähenkilö on filosofiasta ja uskonnoista kiinnostunut nuori mies, gandhilainen pasifisti, joka lukiosta päästyään työskentelee maalarin kisällinä. Maailmansodan syttyminen, neuvostomiehityksen ”kauhun vuosi” ja saksalaismiehitys syöksevät elämän raiteiltaan monikulttuurisessa Riiassa.



Venäläisten toimeenpanemat kyyditykset ja juutalaisten ahdinko saksalaisten käsissä pakottavat moraalisiin pohdintoihin ja ratkaisuihin. Juutalaiselle kaverille järjestyy vuokrahuone sukutalossa, mutta majoitettavia ilmestyy lisää, ja sorto kiihtyy. Luku luvulta tilanne kiristyy kohti vääjäämätöntä loppua.

Kirjailijana Bērziņsiä ohjaa humanismin eetos. Enemmän kuin “sankaruutta” hän on halunnut kuvata epätietoisuudessa elävää ihmistä historian saranakohdassa. Ajan ilmapiiristä teos antaa uskottavan kuvan.



Māris Bērziņs (s. 1962) on ironian ja absurdin huumorin taitajana tunnettu latvialainen kirjailija. Hän on julkaissut kuusi romaania, lyhytproosaa, näytelmiä ja lastenkirjallisuutta.



Hilkka Koskela suomentaa latvialaista kaunokirjallisuutta ja tietoteoksia.

BERZINZ, MARIS : Lyijyn maku

368 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789523812710

Ilmestymisaika: Lokakuu 2024

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää osoitteeseen tilaukset@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.