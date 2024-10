Kyselytutkimus: Alkoholin myyntirajoitusten ei tule perustua juoman valmistustapaan

Alkoholilakia muutettiin kesäkuussa niin, että enintään 8 % vahvuisten käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien myynti sallittiin päivittäistavarakaupoissa. Muilla tavoilla valmistetuille alkoholijuomille raja on 5,5 %. Suomalaisten selvä enemmistö on kuitenkin sitä mieltä, että alkoholin myyntirajoitusten pitäisi perustua juoman vahvuuteen, eikä siihen, millä tavalla sen sisältämä alkoholi on valmistettu. Kyselyn vastaajista 58 % on asiasta täysin samaa mieltä ja 26 % melko samaa mieltä.

Alkoholilain muutos koettelee kansalaisten oikeustajua. Vain 4 % vastaajista kannatti myynnin rajoittamista valmistustavan perusteella. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto on jo aiemmin kritisoinut alkoholilakia siitä, että se syrjii osaa juomista ja antaa kilpailuetua toisille juomille.

”Kilpailua vääristävästä valmistustaparajoituksesta tulee luopua mahdollisimman pikaisesti. Kaikkia samanvahvuisia juomia tulee kohdella tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti, eikä myynnin rajoittamiselle valmistustavan perusteella ole mitään terveydellistä perustetta”, sanoo Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton puheenjohtaja, Hartwallin toimitusjohtaja Kalle Järvinen.

Vuoden 2017 alkoholilain kokonaisuudistuksessa valmistustaparajoituksesta nimenomaan luovuttiin, koska rajoitukselle ei ole alkoholihaittojen ehkäisemisen kannalta perusteita. Alkoholin aiheuttamat haitat liittyvät pääasiallisesti siihen, kuinka monta annosta alkoholia juodaan kerralla ja kuinka usein. Ei ole olemassa tieteellistä näyttöä siitä, että tislatusta alkoholista valmistettu juoma olisi käymisteitse valmistettua haitallisempaa.

Rajoittaminen valmistustavan perusteella on myös ongelmallinen EU-oikeuden kannalta. Komissio huomautti Suomea viime vuoden lopussa alkoholilain perustelujen riittämättömyydestä. Myös eduskunnan valiokuntien lausunnoissa nousi esiin huoli, että valmistustaparajoituksessa on vakavia EU-oikeudellisia ongelmia.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ja Suomen Alkoholijuomakauppa ry ovat valittaneet lakiuudistuksesta EU:n komissiolle, samoin spiritsEUROPE, joka toimii eurooppalaisena edunvalvontajärjestönä tislattujen alkoholijuomien tuottajille.

”Kyse on kaikkien yritysten tasapuolisista mahdollisuuksista toimia Suomen markkinoilla ja siksi olemme vieneet asian komission tutkittavaksi”, toteaa Suomen Alkoholijuomakauppa ry:n puheenjohtaja, Lignell & Piispasen kehitysjohtaja Harri Nylund.

Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä 20. – 23.9.2024 välisenä aikana YouGov Finlandin kuluttajapaneelissa. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 18+ -vuotiaat suomalaiset, vastaajia tutkimuksessa on 1014.

Lisätiedot:

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry

Toimitusjohtaja Lasse Pipinen, p. 050 341 1611, lasse.pipinen@panimoliitto.fi

Suomen Alkoholijuomakauppa ry

Toiminnanjohtaja Susanna Heikkinen, p. 040 588 1067, susanna.heikkinen@sajk.fi

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry on olutta, siideriä ja long drink -juomia sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä valmistavan kotimaisen elinkeinon edunvalvoja. Liitto edustaa yhtä maamme vanhimmista teollisuudenaloista. Liiton jäsenyritykset ovat Oy Hartwall Ab, MBH Breweries Oy, Momentin Group Oy, Olvi Oyj, Red Bull Finland Oy ja Oy Sinebrychoff Ab.

Suomen Alkoholijuomakauppa ry (SAJK) edustaa alkoholijuomien maahantuojia, valmistajia ja tukkumyyjiä. Yhdistykseen kuuluu 24 yritystä, jotka kattavat noin 80 prosenttia viinien ja väkevien kotimaisesta vähittäismyynnistä.