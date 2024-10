Bella Lake Resort ja Kuopion Saana syventävät yhteistyötä

Kuopion Bellanrannan alueen ensimmäinen, aito yhteistyökumppanuus on syntynyt. Järvikokemusta tarjoava, 18 järvisviitistä koostuva Bella Lake Resort ja Kuopion Löylyksikin tituleerattu Matkailukeskus Kuopion Saana ovat luoneet alueelle “kylpylähotellikonseptin”, joka on osaltaan poikkeuksellista yhteistyötä Kuopion alueella.

"Haluamme tuoda vaivattomampia kokemuksia Kuopion matkailukentälle. Voimme molemmat hyödyttää toisiamme tarjoamalla vieraillemme enemmän ja helpommalla. Olemme myös halunneet tuoda esiin sen, että yhteistyö ja yhdessä luodut asiakaspolut ovat tapa, jolla voimme erottua aidosti Pohjois-Savon hyväksi tiukassa matkailukentässä", kertoo Bella Lake Resortin resort manager Sanni Kemiläinen.

Bella Lake Resortin vieraat saavat varausvahvistuksen yhteydessä koodin, jota käyttämällä Kuopion Saanan verkkokaupassa heiltä ei veloiteta kylpyläkokemusta.

Yhdessä rakennettu "kylpylähotellikonsepti" tuo Kuopion alueelle uuden vetovoimatekijän, sillä kyseessä oleva konsepti yhdistää sekä kaupungin läheisyyden ja palvelut, järvikokemuksen, laadukkuuden että kylpylän ulkoaltaineen ja savusaunoineen. Viime aikoina Pohjois-Savosta onkin muotoutunut Suomen kylpyläkokemuksen edelläkävijä, sillä vuoden sisään auenneita kylpylöitä lähialueelta löytyy useita.

Yhteistyö on kaiken alku ja voima

Yhteistyö ei jää pelkästään aukiolojen puitteissa rakennettuihin asiakaspolkuihin, vaan sesonkeja on lähdetty laajentamaan systemaattisesti.

"Bella Lake Resort tiedusteli meiltä mahdollisuutta järjestää joulusaunaa heidän vierailleen ja päätimme yhdessä, että pidämme jouluaattona kylpylän täysimääräisesti avoinna koko kaupungille niin, että voimme tarjota Kuopiossa täysin uudenlaisen hiljentymisen jouluun. Tuote on uusi ja yhdessä suunniteltu. Mielestämme tämä kuvastaa erityisen hyvin yhteistyötä, jollaista toivomme koko alueelle ja Kuopioon", kertoo Matkailukeskus Kuopion Saanan toimitusjohtaja Ari Lempinen.

Jouluna Kuopion Saanan joulusauna on avoinna jouluaattona 24.12. klo 12 - 18 kaikille juhlan tunnelmaan virittyville. Erityistä tunnelmaa jouluun voi hakea vaikka avannosta, joka myös avoinna joulusaunan yhteydessä.

Yhteistyön syventämiselle ei kumpikaan toimija näe esteitä. Sen sijaan muun muassa tapahtumiin ja tuotteistamiseen kaivataan tukea suuremminkin muilta toimijoilta, jotta sisältöä voidaan rakentaa laajemmin ja voimakkaammin.

"Me molemmat olemme ylpeitä omista tuotteistamme ja luonnollisesti haluamme keskittyä siihen. Tämän takia yhteistyössä on voimaa, sillä voimme tarjota puitteita ja muuta panostusta yhdessä tekemiselle. Erinomainen esimerkki syksyn yhteistyön hedelmistä on ollut muun muassa Bellanrannan Venetsialaiset, jotka keräsivät alueelle yli 2000 vierasta illan aikana", kertoo resort manager Sanni Kemiläinen.

Uusien sviittiöiden myynti alkaa 1. lokakuuta klo 9. Asiakkaille veloitukseton kylpylävierailu on voimassa kaikissa sviittiluokissa ja kaikkina vuodenaikoina. Kylpylätuotteen saatavuus varauksen yhteydessä pohjautuu Kuopion Saanan saatavuuteen.

Lisätiedot:



Sanni Kemiläinen

Resort Manager, Bella Lake Resort

sanni@bellalakeresort.fi

+358 50 404 6353