Stadin brankkari 2024 Aki Pollari: Parasta työssä yhteisöllisyys ja työn monipuolisuus

Aki Pollari valmistui vuonna 1993 Helsingin Pelastuskoulun kurssilta. Tämän lisäksi hän on suorittanut sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinnon. Akin sanoin, ”piti saada päälle käyttöä”, joten hän suoritti uuden tutkinnon.

Aki työskentelee tällä hetkellä Konalan asemalla. Ennen Konalan asemalle siirtymistä hän toimi kärkiyksikössä esimiehenä. Hän on kouluttautunut myös jälkipurkuvetäjäksi.

Akia arvostetaan työkaverina suuresti. Valintakommenteissa muun muassa todetaan useassa kohtaa, että Aki tulee toimeen kaikkien kanssa ja on aina valmis ohjaamaan kollegaa. Lisäksi Akin ammattitaitoa ja rauhallisuutta arvostetaan korkealle työvuorossa. Hän on henkilö, jonka puoleen nuoremman palomiehen on helppo kääntyä ongelmatilanteessa.

Akia kuvaillaan rehdiksi kaveriksi: hän on suoraselkäinen ja häneen voi luottaa kaikissa tilanteissa. Lisäksi esiin nousee inhimillisyys. Aki kohtelee kaikkia asiakkaita ja kollegoita inhimillisesti ja kunnioittaen. Hänellä on aina aikaa potilaille ja omaisille tehtävillä. Hän on aidosti läsnä ja kuuntelee.

Aki pitää työstään edelleen.

”Onhan tämä tosi kiva työ, yhteisöllinen ja hyvä ryhmähenki. Ei missään muualla ole vastaavaa tullut vastaan”, hän kuvailee.

Stadin brankkari -tunnustus:

Helsingin pelastuslaitoksen henkilöstö valitsee vuosittain vuoden Stadin brankkarin.

Pelastuslaitos aloitti vuonna 2011 Stadin brankkari -tunnustuspalkinnon myöntämisen ansioituneelle palomies-ensihoitajalle, paloesimiehelle tai asemamestarille, jotka toimivat pelastus- ja ensihoitotyön etulinjassa.

Valinta tehdään työtovereiden äänestyksen perusteella. Kriteereinä ovat ammattitaito, motivaatio, ryhmähenki, arvostus, oma-aloitteisuus, esimerkillisyys, oikeudenmukaisuus, rehtiys, inhimillisyys, laaja-alaisuus, oman tehtävän kiitettävä hoitaminen, poikkeuksellinen uhrautuvuus sekä, sitoutuneisuus ammattiin, Helsingin kaupunkiin ja pelastuslaitokseen.

Aiemmin tunnustuksen ovat saaneet:

Harri Hopponen 2023

Petri Pitkäjärvi 2022

Johan Majuri 2021

Karim Lounes 2020

Valentin Haralambiev 2019

Mika Korhonen 2018

Mika Jyrkämö 2017

Sami Sotikoff 2016

Pekka Halkosaari 2015

Jyrki Oksanen 2014

Marko Tuominen 2013

Timo Aaltonen 2012

Juha Tarvainen 2011