Mikä on mielestäsi erityisen vaikuttava digipalvelu? iPadeja jaossa – ehdota Vuoden Digipalvelua 21.10. mennessä!

Lehdistötiedote 1.10.2024

”Vuoden Digipalvelu on merkittävä kuva nykyajasta. Jokainen yritys on kohta softayritys, jokainen palvelu on pian digipalvelu. Ja mitä kaikkea tekoäly tuokaan mukanaan? Näemmekö jo tänä vuonna ennätyspaljon ehdotuksia tekoälyä hyödyntävistä palveluista?”, pohtii Rasmus Roiha, palkinnosta vastaavan ohjelmistoalan kattojärjestö Software Finland ry:n toimitusjohtaja.

Aiemmat Vuoden Digipalvelu -voittajat ovat olleet keskenään hyvin erilaisia – mihinkään ennalta säädeltyyn muottiin ei tämänvuotista voittajaakaan haluta karsinoida.

”Voittavan palvelun ei tarvitse olla uusi eikä myöskään kaikille tuttu. Jossain saattaa lymytä todellinen helmi, josta vain harva on toistaiseksi kuullut – nyt on oiva mahdollisuus tuoda tällainen meidän kaikkien tietoisuuteen! Vielä on 3 viikkoa aikaa ehdottaa, nyt töpinäksi! Myös kaverin firman palvelua saa nyt luvan kanssa mainostaa, kunhan se täyttää kriteerit”, naurahtaa Roiha.

Tärkein valintaperuste on vaikuttavuus, monilla eri perusteilla luodattuna (ks. laajemmin alla). Ehdotuksia pääsee vertailemaan softa-alan huippuosaajista valikoitu erittäin kovatasoinen tuomaristo, johon kuuluvat tänä vuonna Perttu Tolvanen (Co-Founder) North Patrol, Jyri Forsström (kaupallinen johtaja) CSIT, Sonja Hyrynsalmi (nuorempi tutkija) LUT, Tanja Iikkanen (johtaja, Yle Areena) YLE, Tarja Jenström (Suomen Microsoftin kumppaniliiketoiminnasta vastaava johtaja) Microsoft, Taina Lepistö (Senior Cloud Architect) Loihde Advance, Karoliina Partanen (johtaja, AI Finland -verkosto) Teknologiateollisuus, Riitta Raesmaa (Owner) Kamoon Digital, Toni Ranta (Ecosystem Leader) IBM ja Sampsa Siitonen (toimitusjohtaja) Marvel Consulting.

Päätuomarina jatkaa jo viime vuonna tuomaristoa menestyksellä luotsannut Perttu Tolvanen.

iPadeja jaossa!

Software Finland ry jakaa kaksi iPadia ehdotusten laatijoille; yksi annetaan palkittavan ehdotuksen tehneelle (arpa ratkaisee, jos voittajaa ehdottanut useampi) ja lisäksi yksi laite arvotaan kaikkien ehdottajien kesken. iPadin sijaan voi myös vastaanottaa Android-pohjaisen vastaavan laitteen.

”Pieni porkkana voi olla paikallaan, kun kiireisiltä ihmisiltä pyydetään vaivannäköä. Todella mielellämme kuulisimme hyvin erilaisiakin ehdotuksia. Kuka tai mikä taho tahansa voi heittää ehdotuksensa erityisen vaikuttavaksi digipalveluksi”, Roiha kertoo.

Ehdotus tulee tehdä 21.10.2024 mennessä lyhyen perustelun kera. Sen voi tehdä kuka vaan: Yksityishenkilö, yritys, järjestö tai muu toimija. Osallistuminen on maksutonta. Oman ehdotuksen voi lähettää osoitteessa: Vuoden Digipalvelu 2024 (lyyti.fi)

Valintakriteerinä vaikuttavuus

Ensisijaisesti palkinnon saajan valinnassa tullaan painottamaan digipalvelun vaikuttavuutta. Valintakriteerit voittajalle ovat:

Yhteiskunnallinen merkitys: Miten palvelu on parantanut yhteiskunnan rakenteita tai toimintoja?

Elämänlaadun parantaminen: Onko palvelu lisännyt käyttäjien hyvinvointia, tuonut iloa tai helpottanut arkisia haasteita?

Ongelmanratkaisukyky: Kuinka palvelu on sujuvoittanut vaikeiden tai ikävien asioiden käsittelyä?

Kestävyys ja pitkäjänteisyys: Onko palvelulla potentiaalia menestyä ja tuottaa hyötyä pitkällä aikavälillä?

Vaikuttavuus voi olla sekä määrällistä (esim. käyttäjämäärät, tehokkuuden lisääntyminen) että laadullista (esim. käyttäjien tyytyväisyys, sosiaalisen pääoman kasvu, kuinka tarpeellinen se on käyttäjälle).

Vuoden Digipalvelu -palkinnolla tunnustetaan ja juhlistetaan palveluita, jotka tuottavat arvoa käyttäjilleen vuodesta toiseen. Ehdotuksissa arvostetaan käyttäjäkokemusten mukaan ottamista. Nämä kokemukset tulisi kerätä organisaation omilta palautekanavilta tai sosiaalisesta mediasta, ja ne voivat tulla erilaisilta tahoilta yksityishenkilöistä eri organisaatioiden edustajiin.

Aiemmat Vuoden Digipalvelu -voittajat ovat:

Yle Areena, Tanja Iikkanen, 2023

Cloudpermit/Lupapiste, Jan Pawli, 2022

We Encourage, Anna Juusela, 2021

Yousician, Christian Thür, 2020

Ukko.fi, Ukko Kumpulainen, 2019

Lisätiedot:

Rasmus Roiha, Software Finland ry, toimitusjohtaja, 0400 180 434, rasmus@softwarefinland.fi