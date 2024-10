Varkauden teollinen perintö Euroopan kulttuuriperintötunnuksen hakijaksi

Varkaus – elävää teollista kulttuuriperintöä on Suomen Euroopan kulttuuriperintötunnuksen (EHL) seuraavaksi hakijaksi valittu kohde, jossa yhdistyvät teollinen kulttuuriympäristö, tapahtumallisuus, taide, luonnonperintö ja teollinen historia. Vanha Varkaus -alue sisältää kolme valtakunnallisesti merkittävää RKY-aluetta sekä suojellun koskimaiseman. Vuonna 2024 historialliselle Tehtaan koululle avattu Varkauden museokeskus Konsti esittelee teollista historiaa ja taidetta, tarjoaa näyttelyitä sekä tapahtuma- ja yhteisötiloja.

Suomella on tällä hetkellä kaksi EHL-tunnuksen saanutta kohdetta: Jyväskylän yliopiston Seminaarimäen kampus ja tasa-arvoinen koulutus sekä Kalevala – elävä eeposperintö.



Varkauden elävä teollinen perintö avaa itäsuomalaisen ikkunan Euroopan teollistumisen historiaan, työväenliikkeen nousuun ja kansalaisyhteiskunnan muotoutumiseen lähes 300 vuoden ajalta. Teollisuuteen liittyvä kulttuuriperintö avautuu kohteen kautta muulle Euroopalle. Se on esimerkki teollistumisen kehityksestä Suomessa, missä vesistöt ja luonto ovat tarjonneet kulkuyhteydet, energian ja raaka-aineet metalli- ja puunjalostusteollisuudelle sekä laivanrakentamiselle. Teollistumisen vaiheet ja sen mukanaan tuoma ideoiden ja ihmisten liikkuvuus ovat rakentaneet yhtenäistä Eurooppaa.



”Kulttuuriperintötunnuksen haun avulla lisätään ymmärrystä Varkauden teollisen kulttuurihistorian kytkeytymisestä laajempiin Euroopan teollisiin ja yhteiskunnallisiin murrosvaiheisiin. Tämä lisää ymmärrystä alueiden yhteenkuuluvuudesta ja yhteydestä jo ennen EU:ta. Erityisenä kohteena ovat lapset ja nuoret. Myös kriittisiä näkökulmia teolliseen perinteeseen on tärkeää tarjota”, kuvailee erikoisasiantuntija Leena Marsio Museovirastosta.



Hakemusta koordinoi Varkauden kaupungin osana toimiva Varkauden museokeskus Konsti, kumppaneina Navitas Kehitys oy/ Visit Varkaus sekä Varkauden kaupunki/ Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut.



Tunnuksia myönnetään merkittäville kulttuuriperintökohteille



Euroopan Unionin alaisen Euroopan kulttuuriperintötunnuksen (European Heritage Label) tavoitteena on lisätä Euroopan kansalaisten tietämystä Euroopan historiasta ja unionin rakentamisesta sekä yhteisestä, monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä. Suomi liittyi aloitteeseen vuonna 2018. Suomessa Museovirasto koordinoi sen toimeenpanoa.



Euroopan komissio on myöntänyt tunnuksia vuodesta 2014 yhteensä 20 maan 67 eri kohteelle, jotka liittyvät muun muassa rakennusperintöön, asiakirjoihin, kulttuuriympäristöön ja aineettomaan kulttuuriperintöön. Tunnus voidaan myöntää EU:ssa sijaitseville kohteille, jotka ovat Euroopan historian, kulttuurin ja yhdentymisen kannalta avainasemassa. Lisäksi kohteita on kehitettävä pedagogisen hankkeen kautta.



Museovirasto järjesti kaikille avoimen uusimman aiehaun kulttuuriperintötunnuksen saamiseksi 29.4–12.6.2024. Valinnasta vastasivat Museovirasto ja Euroopan kulttuuriperintötunnuksen ohjausryhmä, jossa on mukana edustajia valtionhallinnosta, kansalaisjärjestöistä sekä kulttuuripolitiikan tutkimuksesta. Hakemus koskien Varkauden teollista perintöä lähetetään Euroopan komissiolle maaliskuussa 2025, ja tuloksia odotetaan alkuvuonna 2026.



LISÄTIEDOT

Leena Marsio, erikoisasiantuntija, Museovirasto

leena.marsio@museovirasto.fi, p. 029533 6017

Tytti Härkönen, yhteisötyökoordinaattori, Varkauden museokeskus Konstitytti.harkonen@varkaus.fi p. 044 743 6538

Mirva Mattila, kulttuuriasiainneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö

mirva.mattila@minedu.fi, p. 0295330269