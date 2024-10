Tutkimus: Suomalainen kotinikkari ei luota kumppaninsa taitoihin, vaan uskoo tekevänsä itse paremmin

Pergo on laminaattilattioiden kehittäjä ja johtava lattiapäällystebrändi, joka on osa Unilin-konsernia. Vuonna 1977 Ruotsissa perustettu Pergo omaa pitkän perinteen kestävän kehityksen mukaisista lattiapinnoista sekä skandinaavisesta, funktionaalisesta muotoilusta. Nykyään Pergo tarjoaa laajan valikoiman laminaatti-, vinyyli- ja parkettilattioita sekä yhteensopivia lisävarusteita, ja yrityksen valikoima on yksi markkinoiden kattavimmista. Tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan itse, ja niitä myydään maailmanlaajuisesti.