Punaviini, jossa on makeutta ei voi olla hyvää! Vai voiko?

Mucho Más Gold

Tämä viini poikkeaa tavallisuudesta monella eri tavalla ja rikkoo sääntöjä vain yhdestä syystä. Pyrkimyksenä on valmistaa viini, joka on mahdollisimman hyvän makuinen, kohtuulliseen hintaan. Ainoa reunaehto on se, että viinin pitää maistua Espanjalta ja sitä se tekee.

Mucho Más Gold ei ole tavallinen espanjalainen punaviini. Se on valmistettu erittäin poikkeuksellisella tavalla. Tavalla, joka saa traditionalistit nyrpistämään nenäänsä, mutta meitä Fiksuviinissä kiinnostaa ainostaan viinin maku ja hinta-laatusuhde. Viini on tehty Temprarillo-lajikkeesta, mikä on se tavallisin lajike Espanjassa, mutta siihen oikeastaan tavanomaisuus päättyy. Viiniin on sekoitettu eri aluiden, kuten Ribera del Dueron, Toron, Riojan ja La Manchan aluiden viinejä. Tästä syystä viinin laatuluokitus on vain Vino de España eli pöytäviini. Viini on myös sekoite eri vuosikertoja. Viini sisältää kypsiä tammitynnyrikypsytettyjä, reserva ja crianza-viinejä, mutta koska se on sekoite ei viiniä voi merkitä vuosikertaviiniksi.

Miltä viini maistuu? Se maistuu todella hyvältä! Maku on yllättävän täyteläinen mutta silti erittäin nautittava. Kun maistoimme viinin ensimmäisen kerran, olimme jo päättäneet etukäteen ettei viini voi olla hyvä, sillä siinä on teknisen tiedon mukaan jäännössokeria. Viinin maku osoitti jotain aivan muuta.



Mistä tämä voi johtua?

1. Viinin laatu. Viini on todellakin enemmän kuin osiensa summa. Mucho Mas tarkoittaa paljon enemmän näin totisesti on.

2. Tammen ja pienen makeuden yhdistelmä. Tämä on jotenkin yllättävän herkullinen kombinaatio.

Kaikki ylläoleva on oikeastaan turhaa sen tärkeimmän kysymyksen ääressä. Onko viini erinomaista hinta-laatusuhdetta? Kyllä on!

Kirkas ja runsaahkon värinen ja rubiininpunainen viini.

Tuoksu on puhdas, hiukan kehittynyt ja tummien marjojen sävyttämä. Lasista nousee boysenmarjaa, tummaa luumua, hentoa paahteisuutta, vaniljaa sekä nahkaisuutta.

Alkumaku on runsaan hedelmäinen ja hiukan tanniininen. Viinin alkoholipitoisuus on keskitasoa. Intensiivisen hedelmäisessä maussa on boysenmarjaa, tummaa kirsikkaa, kaakaota sekä vaniljaa. Hassulla tavalla viinillinen viini. Jälkimaku on keskipitkä ja kirsikkasuklaan sävyttämä.

Hedelmäinen ja maukas sekä helposti lähestyttävä viini. Sopii koville juustoille ja rennompaan ruokaan, kuten grillatuille ribbseille sekä hampurilaisille. Tarjoa Bordeaux-tyyppisestä lasista noin 18-asteisena. Maultaan 17 euron hintainen viini jonka hinta on 13,99 € eli hyvä ostos.

88/100 pistettä Petri Pellinen

Fiksuviinin viinikaverin vinkki:

Nyt olen löytänyt sen täydellisen juustoviinin, jonka voi yhdistää sekä Aura-juuston ja kypsän Goudan kanssa. Tarjoile alkuun aavistuksen viilenänä eli noin 15-16 asteisena.