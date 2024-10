Maantiellä 189 Kuparivuoren tunneli Naantalissa suljetaan huoltotyön ajaksi 9.–10.10. välisenä yönä

Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa alkoi yleishyödyllisten ympäristö- ja ilmastoinvestointien teemahaku 2.10.2024 09:07:58 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on avannut uuden teemahaun yleishyödyllisille ympäristö- ja ilmastoinvestoinneille 1.10.2024–15.11.2024 väliseksi ajaksi. Teemahaulle on käytettävissä erillinen yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin kohdennettu 800 000 euron rahoituskiintiö. Yleishyödyllisten ympäristö- ja ilmastoinvestointien avulla voi hillitä ilmastonmuutosta, parantaa vesien tilaa tai edistää luonnonvarojen kestävää hoitoa ja luonnon monimuotoisuutta. Investointien julkisen tuen osuus on enintään 80 % tukikelpoisista kustannuksista. Yksityiseksi rahoitukseksi käy esimerkiksi talkootyö. Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle tai yksityisoikeudelliselle yhteisölle, esimerkiksi yhdistyksille ja kunnille. Investoinnin kohteen tulee pääsääntöisesti olla alueen asukkaiden ja toimijoiden yleishyödyllisessä käytössä. Tukihakemukset käsitellään ja ratkaistaan valintajakson päätyttyä. Tukiehdot täyttävät hakemukset arvioidaan valintaperusteiden perusteella. Varsinais-Suomen j