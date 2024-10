Varuskuntaluovutukset verihuollon kulmakiviä

”Luovutettu veri on valmiutta”

Varuskuntaluovutukset ovat verihuollon kannalta tärkeitä erityisesti uusien luovuttajien saamiseksi. Uusien luovuttajien tarve on vuosittain noin 20 000. Vuonna 2023 varuskuntaluovutusten osuus uusista luovuttajista oli noin 10 %.

Luovutustilaisuuksia järjestään kymmenessä joukko-osastossa eri puolilla Suomea. Viime vuonna varuskuntaluovutuksia järjestettiin 29 kertaa ja niihin osallistui yhteensä 2363 henkilöä.

”Varuskuntaluovuttajista on kasvanut merkittävin yksittäinen uusien luovuttajien ryhmä. Laaja ja monimuotoinen verenluovuttajakunta on erittäin tärkeä, jotta pystymme turvaamaan potilaiden hoidossa tarvittavien verivalmisteiden tuotannon”, kertoo Veripalvelun asiakaspäällikkö Liisa Romo.

Vuosittain noin 3% luovutusikäisistä luovuttaa verta.

”Osuus on yksinkertaisesti liian pieni, ja pyrimme kasvattamaan sitä. Luovutettu veri on valmiutta, joka edellyttää kattavaa luovuttajien reserviä. Tämän vuoksi uudet luovuttajat ovat välttämättömiä”, Romo jatkaa.

Säännöllisiä luovuttajia tarvitaan

Miesten osuus verenluovuttajista on tällä hetkellä noin 45%. Miesten osuutta luovuttajakunnasta pyritään kasvattamaan, joten varuskunnat ovat erinomainen paikka tavoittaa heitä.

Luovutustilaisuuksia eri varuskuntiin on sovittu tälle vuodelle yhteensä 33.

”Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Puolustusvoimien kanssa. Luovutustilaisuuksien määrä on saatu jopa suuremmaksi kuin pandemiaa edeltävinä vuosina. On tärkeää, että vapaaehtoinen verenluovutus mahdollistetaan palvelusta suorittaville nuorille, joiden elämässä verensiirron tarve voi olla aika kaukainen asia. Ajankohta tutustua verenluovutukseen osana kokonaisturvallisuutta on armeijassa otollinen, Romo toteaa

Myös Maavoimien esikuntapäällikkö, kenraali Jukka Jokinen painottaa vapaaehtoisuuden merkitystä osana valmiutta.

”Suomalainen kokonaisturvallisuus rakentuu yhteiskunnan eri toimijoiden yhteistyölle. Moni tehtävistä perustuu lakeihin ja asetuksiin, mutta myös vapaaehtoisuudella on erittäin tärkeä rooli. On tärkeää, että voimme tarjota niin varusmiespalveluksessa oleville nuorille kuin henkilökunnallekin mahdollisuuden omalta osaltaan tukea Veripalvelun valmiudellista työtä, Jokinen sanoo.

Ensimmäisestä verenluovutuksesta myös muodostuu monelle reserviin kantava perinne.

”Kannustankin kaikkia palveluksessa olevia osallistumaan aktiivisesti verenluovutustilaisuuksiin. Jokaista pisaraa tarvitaan”, Jukka Jokinen toteaa.