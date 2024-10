Vuoden 2024 Demarinaisten tasa-arvotyö palkinto Ensi- ja turvakotien liitolle ja Riitta Särkelälle

Perusteluina tasa-arvotyön palkinnon myöntämiselle on se tärkeä työ, jota liitto ja sen työntekijät ja jäsenyhdistykset ovat tehneet tasa-arvon, naisten ja tyttöjen sekä ihmisoikeuksien eteen. Ensi- ja turvakotien liitto ja YTT, sosiaalineuvos Riitta Särkelä ovat jatkaneet Miina Sillanpään perintöä heikommassa asemassa olevien kuten naisten, yksinhuoltajaäitien ja perheiden aseman parantamiseksi ja puolustamiseksi.

“Tasa-arvon, naisten ja tyttöjen oikeuksissa on tapahtunut edistymistä. Muun muassa Istanbulin sopimus ja se, että valtio on ottanut vastuun turvakotitoiminnan rahoituksesta, ovat tärkeitä edistysaskeleita. Paljon on kuitenkin tehtävää. Naisiin ja tyttöihin kohdistuva lähisuhdeväkivaltaa emme edelleenkään ole saaneet loppumaan ja varmistettua väkivallasta toipumisen tukea riittävästi. Järjestöt ovat korvaamattomia tässä työssä. Naisten aseman suhteen on myös käynnissä huolestuttava takapakki ympäri Eurooppaa, myös meillä, joka vaatii meiltä kaikilta aktiivisia toimia”, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton eläkkeelle jäävä pääsihteeri Riitta Särkelä.

Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä. Liiton 31 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea auttavat perheitä monissa vaikeuksissa ja tarjoavat perheiden tarvitsemaa ammatillista apua sekä vapaaehtois- ja vertaistukea.

“Järjestöjen tehtävä on ajankohtainen ja tärkeä. Ensi- ja turvakotien liittoperheessä tehdään aivan upeaa työtä. Olen erityisen ylpeä siitä, että apua saaneet kokevat meillä tulleensa kohdatuksi arvostavasti (4.9/5). Uskon että tämä on poikkeuksellinen luku sote-palvelujen kokonaisuudessa. Sellaisista kohtaamisista syntyy hyvää ja kauas kantavaa vahvistumista”, iloitsee Ensi- ja turvakotien liiton nykyinen pääsihteeri Oona Ylönen.

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset ylläpitävät 10 ensikotia, 7 päihdeongelmien hoitoon erikoistunutta ensikotia ja 19 turvakotia. Jäsenyhdistysten palveluita käyttää vuosittain yli 23 000 henkilöä, joista lapsia on noin 6 600.

“Järjestöjä kurittavien leikkausten keskellä haluamme Demarinaisten entisen puheenjohtajan Miina Sillanpään hengessä palkita Ensi- ja turvakotien liiton ja Riitta Särkelän pitkästä työstään liitossa. Miina Sillanpää toimi aikanaan edistyksellisenä tasa-arvon ja tyttöjen oikeuksien puolustajana sekä oli myös mukana perustamassa Suomeen ensikoteja. Tänään tiistaina 1.10 liput liehuvat Miina Sillanpään lisäksi kansalaisvaikuttamisen kunniaksi ja haluammekin tasa-arvotyön palkinnolla muistaa myös Riitta Särkelää pitkästä työstään liiton pääsihteerinä. Ensi- ja turvakotien liiton työntekijät ja vapaaehtoiset tekevät tärkeää työtä tarjoamalla ehkäisevää tukea ja palveluja, joita ei muualta saa. Vapaaehtoisten työ säästää julkisen sosiaali- ja terveydenhoidon resursseja ja on kultaakin arvokkaampaa yhteiskunnalle ja erityisesti monelle apua tarvitsevalle ihmiselle”, päättää Demarinaisten ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.