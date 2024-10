Korona- ja influenssarokotukset jatkuvat – loputkin ajanvaraukset aukeavat

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen suositteluindeksi edelleen nousussa - Palvelukeskusten asiakkaat ovat tyytyväisiä tarjontaan 19.9.2024 09:21:28 EEST | Tiedote

Huhti-kesäkuun asiakaskokemuskatsaus ja omavalvontaraportti kertovat, mitkä asiat ovat palveluissamme kehittyneet ja missä on vielä tekemistä. Palvelujemme NPS-suositteluindeksi on nyt 62. Erityisen korkealla suositteluindeksi on palvelukeskuksissa ja sisätautien poliklinikalla. Jonot ovat paikoin lyhentyneet ja henkilöstötilanne on parantunut.