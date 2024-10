Aluehallitus sai katsauksen uuteen sairaalaan muutosta

Uusi sairaala avataan potilaille vaiheittain

Oulun yliopistollisen sairaalan uudet A- ja B-rakennukset otetaan käyttöön vaiheittain syksyn 2024 aikana. Kaikki sairaalan toiminnot eivät muuta, vaan toimintaa on edelleen myös vanhoissa tiloissa.

Ensimmäiset muutot on tehty onnistuneesti syyskuun aikana. Uusissa tiloissa toimivat muun muassa lasten ja naisten poliklinikat, lisääntymislääketieteen yksikkö ja kuvantamisen toimenpidesali. Myös yleislääketieteen akuuttiosasto, geriatrinen akuuttiosasto ja geriatrian poliklinikka ovat muuttaneet. Maanalainen pysäköintitalo Kuuraparkki on avattu.

Muutot jatkuvat lokakuussa, jolloin muuttovuorossa ovat muun muassa hoitologistiikka, välinehuolto sekä sydän- ja sisätautikeskusten toimintoja.

Nyt muuttavien ja tiloissa jo toimivien yksiköiden lisäksi A- ja B-rakennuksiin sijoittuvat esimerkiksi sairaalan leikkaus-, teho- ja synnytysosastot, päivystys sekä suuri osa vuodeosastoista. Nämä muuttavat uusiin tiloihin myöhemmin syksyn aikana. Niin sanottujen kuumien toimintojen muuttopäivä on suunnitelmien mukaan marraskuun alussa. Tulevista muutoista tiedotetaan lähempänä niiden ajankohtaa.

Erilaisiin ongelmiin ja häiriötilanteisiin on varauduttu. Muutot tehdään vaiheittain, jolloin esiin nouseviin ongelmiin voidaan tarttua ennen seuraavia muuttoja. Parhaillaan on menossa erilaisia simulointeja, joissa ammattilaiset harjoittelevat ja testaavat esimerkiksi hätätilapotilaan siirtoa ja hoitoa, leikkaussalien tiedonsiirtoa ja ruuanjakoa.

Yli 8000 työntekijää suorittanut turvallisuuskoulutuksen, joka vaaditaan kaikilta uudessa sairaalassa työskenteleviltä. Henkilöstöviestintää on tehostettu.

Muutossa on tullut vastaan myös haasteita. Ongelmia on ollut joidenkin ICT-järjestelmien ja laitteiden toimivuudessa. Muutostöitä tehdään kiireellisyysjärjestyksessä. Opastus on vielä osin puutteellista, ja opasteita päivitetään.

Lisätietoa sairaalan muutosta: Muutto uuteen sairaalaan - OYS

Muut kokousasiat

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:

OYS sairaalapalvelut ja ensihoito -toimialueen toimialuejohtajan viran auki julistaminen ja täyttäminen 1.1.2025 alkaen

Jäsenmuutokset hyvinvointialueen nuorisovaltuustossa

Valtuustoaloitteet 9/2024

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 8.10.2024.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.