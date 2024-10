Hallitustiedote: Joukkueiden määrä nousussa – Euro Floorball Tour -turnauksen ennakkolipunmyynti sujunut hyvin

Toiminnanjohtajan kuukausikatsaus

MM-kotikisojen visuaalinen ilme vuosille 2026 (miesten MM-kisat, Tampere) ja 2027 (naisten MM-kisat, Turku) on viimeistelyvaiheessa. Peräkkäisten vuosien kisojen visuaalisuudessa hyödynnetään pitkälti samoja elementtejä. Muina perusteina yhteneväiselle ilmeelle ovat kustannustehokkuus ja tasa-arvo. Kisojen ilme on tarkoitus julkistaa lokakuun EFT-tapahtuman yhteydessä Turussa.

Loppuvuoden aikana on luvassa kaksi rekrytointia. Markkinointipäällikön sekä vuosien 2026 ja 2027 MM-kotikisojen pääsihteerin haku aloitetaan loppuvuoden 2024 aikana.

Kesäkuun alussa 2025 Suomessa järjestettävän naisten EFT-turnauksen järjestäjäkaupungin kartoitus on aloitettu. Tiedusteluja on lähetetty viidelle kaupungille/kunnalle, ja päätös on tarkoitus tehdä lokakuun aikana. Naisten EFT-turnaus pelataan poikkeuksellisesti kesäkuussa, koska naisten maajoukkue osallistuu ensi vuoden elokuussa The World Games -tapahtumaan Chengdussa, Kiinassa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun naisten maajoukkueet ovat mukana TWG-tapahtumassa, miehille tapahtuma on kolmas perättäinen. Neljän vuoden välein olympialaisten ulkopuolella oleville lajeille järjestettävä, KOK:n tunnustama The World Games monilajikilpailu kokoaa yhteen 35 lajia.



Keskusteltiin Olympiakomitean roolista ja yhteistyöstä lajiliittojen kesken. Olympiakomitealle valitaan syksyllä uusi puheenjohtaja ja luottamusjohto.

Talous ja hallinto

Vt. toiminnanjohtaja esitteli talouskatsauksen, joka sisälsi toiminnan operatiiviset mittarit, likviditeettitilanteen ja -ennusteen, tuloslaskelman (til. 31.8.) sekä sektorikohtaiset budjettitoteumat (til. 31.8.) ja sektorikohtaiset tulosennusteet 2024. Taloudellinen tulos 2024 koko liiton osalta näyttäisi tämän hetken tietojen perusteella asettuvan lähelle budjetoitua. Suurimpana ennusteeseen vaikuttavana tekijänä ovat jaksotuksiin tehdyt muutokset.

Tiedoksi liiton tuloskortin 2024 seurantatilanne elokuun tilanteen mukaan.

Hyväksyttiin liiton tuloskortti 2025 siten, että korttia täydennetään vielä konkreettisilla mittareilla. Toiminnansuunnittelun 2025 aikataulu annettiin tiedoksi.

Hyväksyttiin harrastevaliokunnan ja kilpailuvaliokunnan työjärjestykset ja täydennettiin harrastevaliokuntaa yhdellä jäsenellä.

Tapahtumapäällikkö esitteli Lahdessa toukokuussa järjestettyjen U19-naisten MM-kisojen loppuraportin ydinkohdat. Lahden Urheilu- ja Messukeskuksen tilat mahdollistivat peliareenojen ja oheisohjelmien rakentamisen saman katon alle kompaktisti. Kävijätutkimuksen perusteella kisat olivat erittäin onnistuneet. Sen mukaan tyytyväisyys tapahtumaan sai arvosanan 4,5 ja tapahtuman suositeltavuus arvosanan 4,6. Arvoasteikko oli 1–5. Kaksivuotisen MM-kisaprojektin taloudellinen tulos oli -91 000 € (budjetoitu -120 000 €). Hallitus kiitti operatiivista johtoa erinomaisen tapahtuman järjestämisestä ja taloudellisesta onnistumisesta suhteessa budjettiin.

Kuultiin Turun ja Rauman EFT-tapahtuman 18.–20.10. tilannekatsaus. Ennakkolipunmyynti on sujunut hyvin ja markkinointi kiihtyy tapahtumaa kohti mentäessä. Länsi-Suomen alueella ei pelata alueellisia sarjoja EFT-tapahtumaviikonlopun aikana, jotta mahdollisimman moni harrastaja pääsee seuraamaan maaotteluita.

Kilpailutoiminta

Peli- ja sarjatoiminnan tilannekatsauksessa todettiin:

Sarjatoimintaan ilmoittautuneiden joukkueiden määrässä on noin 5 % kasvu edelliseen kauteen 2023–24 verrattuna. Otteluohjelmat ovat valmistuneet alkaneella kaudella huomattavasti nopeammin ja sujuvammin kuin viime kaudella.

Alueellisen pelitoiminnan uudistuksia on otettu käyttöön etenkin juniorisarjoissa. Yhä useammassa sarjassa toimitaan hybridimallilla eli turnausmuotoisten sarjojen pelejä pelataan myös yksittäisinä otteluina arkena.

Myös matalan kynnyksen pelaamista on edistetty junioreissa. Etelä-Suomessa (P13 ja P14) ja Kaakkois-Suomessa alakouluikäisille on saatu vireille harrastesarjat.

Sarjajärjestelmät löytyvät jatkossa tulospalvelussa kyseisen sarjan kohdalla.

Seuratoiminta ja harrastaminen

Hyväksyttiin kolme uutta jäsenseuraa ja erotettiin eroilmoituksen perusteella viisi jäsenseuraa.

Myönnettiin seuratoiminnan kultaiset ansiomerkit (4 kpl) esitysten mukaisesti.

Kansainvälinen toiminta

Puheenjohtaja antoi katsauksen ajankohtaisista kansainvälisistä asioista, jonka jälkeen keskusteltiin IFF:n suunnitelmista muuttaa kansainvälisen kilpailukalenterin rytmitystä. Aiheesta on erillinen uutinen täällä.

Keskusteltiin myös suomalaisedustuksista IFF:n hallitukseen ja valiokuntiin. Valinnat tehdään IFF:n yleiskokouksessa joulukuussa Malmössä miesten MM-kisojen yhteydessä. Esitykset käytettävissä olevista henkilöistä tulee jättää viimeistään 14.10.2024.

Päätettiin, että Suomen edustajat IFF:n yleiskokouksessa ovat puheenjohtaja Kaarina Vuori, varapuheenjohtaja Juuso Laamanen ja 14.10. toiminnanjohtajana aloittava Riku Tapio.

Hallitus oli koolla täysimääräisenä (10/10 henkilöä).

Seuraava kokous pidetään sunnuntaina 20.10. Raumalla EFT-turnauksen yhteydessä.

Salibandyliiton hallitus: Kaarina Vuori (pj.), Juuso Laamanen (vpj.), Mikko Alanko, Tomi Auremaa, Riikka Henkola, Miko Kailiala, Marko Löija, Mikko Seppälä, Petra Viheriävaara, Tuulia Virhiä.

Salibandyliiton hallitus on liiton varsinaisen kokouksen nimeämä toimielin, joka valvoo ja ohjaa Salibandyliiton toimintaa laaditun strategian mukaisesti. Hallitus koostuu puheenjohtajasta ja vähintään kuudesta (6) ja enintään yhdeksästä (9) jäsenestä. Hallituksen jäsenistä yhtä sukupuolta voi olla enintään kaksi kolmasosaa (2/3). Yksi hallituksen jäsenistä on pelaajia edustavan tahon valitsema.