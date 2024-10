Julkisivu-urakoitsija Robert Rakentajat liittyy re:mountiin

re:mount ostaa pääkaupunkiseudulla toimivan Robert Rakentajat Oy:n koko osakekannan. Yhtiö jatkaa toimintaansa konsernin tytäryhtiönä omalla nimellään, ja henkilöstö jatkaa vanhoina työntekijöinä. Matti Kuokkanen sekä Vesa Rantala, Olli Rantala ja Kai Oksanen tulevat re:mountin osakkaiksi.

– Robert Rakentajien johtoa ja henkilöstöä arvostetaan osaavina ammattilaisina, ja keskustelu liittymisestä meihin sujui luontevasti. Yhtiön osaamisalueet täydentävät hyvin nykyistä tarjoomaamme. On ilo toivottaa robertit tervetulleeksi meille, re:mount-konsernin toimitusjohtaja Iisakki Koski toteaa.

re:mountiin kuuluu myös julkisivujen korjausurakoitsija MK Facade, joka keskittyy asuinkerrostaloihin pääkaupunkiseudulla. MK Facaden ja Robert Rakentajien liikevaihto oli vuonna 2023 yhteensä noin 14 miljoonaa euroa.

– Pääkaupunkiseudulla toimii useita kymmeniä yrityksiä kerrostalojen julkisivukorjauksissa. Niistä parikymmentä yltää vähintään viiden miljoonan euron liikevaihtoon, ja kokonaisuudessaan arvioimme markkinan olevan noin 300 miljoonan euron kokoinen. Julkisivujen korjausvelkaa on hyvin monen tyyppisissä rakennuksissa lähiökerrostaloista arvokohteisiin, julkisiin rakennuksiin ja toimitaloihin. Siksi re:mount tarvitsee monipuolisen valikoiman yrityksiä ja osaajia, Iisakki Koski kertoo kaupan taustoista.

Fokuksessa asuinkerrostalot ja julkisen sektorin rakennukset

Robert Rakentajien kohteista valtaosa on julkisivukorjauksia asuinkerrostaloihin ja julkisen sektorin rakennuksiin. Yrityksen avainhenkilöt ovat toimineet pitkään urakoitsijana myös hoivarakennuksissa.

– Asiakkailla on eri kohteissa erilaisia tavoitteita, ja ne on tunnettava, jotta palvelu onnistuu. Osassa kohteista on paljon enemmän palveluelementtejä mukana, kun toiset ovat tuotantolähtöisempiä. Ammattitaitoon kuuluu tunnistaa tarpeet oikein, Matti Kuokkanen sanoo.

– Olemme aina luottaneet osaamisen monipuolisuuteen ja asiakkaiden kuuntelemiseen. Minulla on paljon kokemusta palvelualoilta, Vesa ja Olli ovat rakennusalan ammattilaisia, ja Kai on toiminut myös rakennustuoteteollisuudessa. Pystymme keskustelemaan projektien kaikista näkökulmista, Kuokkanen jatkaa.

Rakentajia jo neljännessä polvessa

Robert Rakentajien toimitusjohtaja Matti Kuokkanen sanoo, että laastin haju on ollut nenässä jo pienestä pitäen. Itse asiassa yhtiön nimikin periytyy kaukaa, sillä kumppanusten isoisä Robert Kuokkanen työskenteli rakennusalalla Lappeenrannassa kymmeniä vuosia 1920-luvulta alkaen.

– Olemme rakentajia jo neljännessä polvessa, sillä poikani Emil työskentelee meillä taloushallinnon parissa. Ja melkein voi sanoa, että viidennessäkin, sillä Robert Kuokkanen meni töihin appiukkonsa rakennusliikkeeseen, jonka juuret juontavat 1800-luvun puolelle, Matti Kuokkanen paljastaa.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Iisakki Koski, re:mount-konserni, 040 824 0029, iisakki.koski@remount.fi

toimitusjohtaja Matti Kuokkanen, Robert Rakentajat Oy, 050 378 2055, matti.kuokkanen@robertrakentajat.fi