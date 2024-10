Aluehallitus hyväksyi allianssikilpailutuksen käynnistämisen

Nyt tehty päätös käynnistää syksyllä 2024 allianssin kilpailutusprosessin neuvottelumenettelyllä. Kilpailutus tähtää allianssin hankintapäätökseen helmikuussa 2025, jolloin aluehallitus tekee mahdollisen päätöksen tuottajakumppanin valinnasta ja allianssin kehitysvaiheen aloittamisesta.

Allianssin periaatteena on monituottajuusmalli, jossa palvelut tuotetaan yhdessä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Allianssin tavoitteena on tuoda vaikuttavuus ja asiakastarpeet palveluntuotannon ytimeen. Hanke on osa Keusoten palvelujen verkoston kehittämistä, jolla parannetaan asiakkaille tarjottavien palveluiden laatua, ratkotaan toiminnan haasteita sekä hillitään kustannusten kasvua.

Allianssimallissa sopimusosapuolet muodostavat yhteisen organisaation, jossa he päättävät allianssin asioista yhdessä. Sopimuspuolet asettavat yhteiset tavoitteet ja sitoutuvat yhteisiin toimintaperiaatteisiin sekä jakavat hankkeen hyödyt ja riskit.

Allianssitoimintamallilla on saavutettu hyviä kokemuksia muun muassa Tampereen kaupungin ja Mehiläisen allianssista. Tesoman allianssi oli Suomen ensimmäinen hyvinvointipalvelujen allianssi, joka aloitti toimintansa vuonna 2018.